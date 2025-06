Appuntamento il 18 giugno a Palazzo Porti per discutere di sviluppo sostenibile, risorse territoriali e governance partecipata

La Calabria si prepara a riflettere sulle nuove sfide dello sviluppo locale con l’evento “Città sostenibili – Risorse territoriali e potenzialità di sviluppo per i Comuni in Calabria”, che si terrà mercoledì 18 giugno alle ore 17:00 presso la Sala Convegni di Palazzo Porti, nel cuore di Cirò Marina. Un’occasione di confronto concreta tra istituzioni, tecnici e cittadini per discutere di sostenibilità, tutela ambientale e valorizzazione delle risorse locali.

L’iniziativa, promossa da Leganet in collaborazione con il Comune di Cirò Marina e la Rete dei Comuni Sostenibili, punta a rafforzare la cultura della sostenibilità nei territori calabresi, promuovendo una progettualità fondata sulla partecipazione attiva delle comunità locali.

Ad aprire i lavori sarà Sergio Ferrari, Sindaco di Cirò Marina e Presidente della Provincia di Crotone. Seguiranno gli interventi di Valerio Lucciarini De Vincenzi, Presidente della Rete dei Comuni Sostenibili (in collegamento video), Alessandro Broccatelli, Presidente di Leganet, e Andrea Mistretta, Consigliere comunale con delega all’Ambiente. A moderare il dibattito sarà Virginia Marasco, Consigliera comunale.

Al centro dell’incontro, temi fondamentali per il futuro del territorio:

strumenti digitali e innovativi per l’efficientamento dei servizi comunali;

energie rinnovabili e transizione ecologica;

rigenerazione urbana e ambientale;

coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali;

opportunità di finanziamento per gli enti locali.

La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza, ai tecnici, agli operatori economici e agli amministratori locali interessati a contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile della Calabria.