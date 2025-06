Dopo il grande evento svoltosi a Locri nella bellissima cornice della biblioteca comunale con l’accoglienza dell’assessore alla pubblica amministrazione e cultura dottoressa Domenica Bumbaca, il premio Mesoraca Film ritorna con le settima edizione, e questa edizione ha la sua madrina, Annamaria Nania una ragazza molto seguita sui social ha collaborato come attrice con il regista Giordano e il direttore tecnico Pino Scordamaglia e come modella per alcuni fotografi.



Il riconoscimento del premio cita per la forza di non arrendersi mai, incoraggiando gli artisti e gli a continuare ad andare avanti credendo sempre di più in loro stessi. Quest’anno oltre le prifessioni artistiche ritorna il premio dedicato alle imprese che lottano nonostante la grande crisi che sta da anni investendo il nostro paese.



Il premio sta acquisendo notevole importanza negli anni, anche per alcune persone molto conosciute che hanno avuto il premio come il presidente della film commission Calabria Anton Giulio Grande, l’orafo crotonese Michele Affidato, la scuola Cinematografica della Calabria, il giocatore Antonio Pelle che gioca da tanti anni in serie D, il sarto e stilista Francesco Giorgi, Alessandro Saccomanno che ha ricevuto tanti riconoscimenti nell’ambito dolciario e tanti tanti altri. Quest’anno per la prima volta il premio si sposta fuori la Calabria premiando professionisti sia in Italia che all’estero tra cui Svizzera e Stati Uniti.

