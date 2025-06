Terza tappa Campionato Interregionale Calabria – Basilicata di Gimkana Western e Salto Ostacoli del 24/25 maggio 2025 a Trecchina PZ.

Una due giorni che ha visto impegnati quasi 100 cavalieri da ogni provincia Calabrese e Lucana in una competizione, dove l’oro assoluto è stato vinto dallo “SPORT” quello sano, quello bello che tutti i cavalieri ed amazzoni hanno voluto regalare.

Al via ben 7 le categorie nella Gimkana Western e 4 nel Salto Ostacoli.

Dall’arena di Trecchina il Team della La Fazenda Alexandra, torna a casa nuovamente con un bel bottino.

Gli atleti Crotonesi della Fazenda Alexandra hanno conquistato nella categoria Master l’ Oro e l’ Argento che sono stati conquistati da Caputo Alessandra;

nella categoria pro youth l’ Oro l’ Argento e il Bronzo con Santoro Giada, Caputo Alessandra e Caputo Alessandra.

nella categoria no pro l’ Oro con Bonacci Cristian;

nella categoria Junior il bronzo con Nicole Fortugno;

nella categoria Pro l’argento di Di Leo Gabriel e due argenti nel salto ostacoli con Bonacci Cristian,

Il direttore sportivo della FAZENDA ALEXANDRA Audino Caputo è estremamente soddisfatto dai risultati ottenuti che vede i suoi ragazzi non solo al podio della tappa di giornata ma soprattutto ai vertici delle classifiche generali, tutto questo porterà i ragazzi della Fazenda Alexandra KR quest’anno prima ai Campionati Nazionali e quasi tutti saranno selezionati per rappresentare la Calabria ai Prossimi EUROPEI.

La Finale del Campionato Interregionale CALABRIA-BASILICATA si terra il 21/22 giugno sempre in Terra Lucana nella splendida cornice di Maratea ai piedi del Cristo Redentore.