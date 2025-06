Nei giorni 6, 7 e 8 giugno 2025, presso l’ASD TAV La Silva di Cerchiara di Calabria, si è svolta la finale dell’RC Red Shot Tour 2025, abbinata al 13° Grand Prix Rc Red Shot specialità fossa olimpica che ha visto salire sul gradino più alto nella sua categoria Regionale Francesco Pio Renda

Per poter accedere alla finale i partecipanti hanno partecipato a 4 prove di qualificazione ed il nostro giovane atleta ha rappresentato egregiamente la provincia di Crotone.

Sono stati 147 partecipanti provenienti dal centro sud Italia e non solo ma il nostro Francesco ha saputo difendere la nostra terra conquistando un secondo posto nel settore giovanile Centro-Sud ed un primo posto nel settore giovanile Calabria, confrontandosi con validi atleti anche di età più grande di lui.

Soddisfatto per la sua perfomance nonostante il caldo atroce ed il vento forte che spiazzava i tiratori durante la fase di chiusura del piattello ma le cartucce RC Hpf3 24 gr non lo hanno tradito.

I ringraziamenti vanno alla RC nella persona di Stefano Lolli ed al promoter Tony Pilò senza dimenticare Cesare Tenuta e l’ instancabile Peppino Zecca con il suo staff ed il coordinatore Tonino D’andrea ed un ringraziamento va anche al Tecnico Federale Daniele Lucidi per i consigli ma senza dimenticare l’amico Ugo Pugliese.

Adesso ci si prepara per il campionato Italiano ANLC per fine mese e per la finale del campionato estivo che si terra a metà luglio presso i campi da tiro La Tranquilla.

Il papà Enzo e la mamma Maria Rosaria augurano il meglio a Francesco in quanto ragazzo modello e che crede nella disciplina del Tiro a Volo.