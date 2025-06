I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Crotone, al termine di indagine scaturita da un sinistro con fuga da parte del conducente, hanno denunciato un cittadino polacco di 51 anni perché ha investito un uomo 68enne mentre attraversava la strada.

Un passante ha individuato nell’immediatezza l’autovettura e tramite il veicolo si è risalito all’identità del conducente.

Successiva attività di riscontro ha poi permesso di accertare la responsabilità del conducente per il sinistro , per le lesioni personali al soggetto vulnerabile dipendenti dal sinistro , l’omissione di soccorso e la guida in stato di ubriachezza, ampiamente oltre il limite.

La vittima è stata poi trasportata in ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita.

L’attività svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone volta alla prevenzione dei reati di varia natura continuerà nelle prossime settimane e verrà rinforzata in previsione dell’arrivo della stagione estiva.