Non è la cifra che conta, ma l’amore che ci metti.

Con questo spirito nasce la campagna di raccolta fondi promossa da La Speranza APS, associazione di promozione sociale attiva a Cirò Marina, che ogni giorno opera al fianco di bambini e ragazzi con disabilità, offrendo sostegno, accoglienza e opportunità concrete di crescita.

La nostra missione è chiara: costruire un futuro in cui ogni persona, indipendentemente dalla propria condizione, possa sentirsi parte della comunità, vivere esperienze significative e sviluppare il proprio potenziale. Per farlo, abbiamo bisogno anche del tuo aiuto.

Ogni donazione contribuirà a:

Attivare laboratori creativi ed espressivi, dove l’arte diventa strumento di comunicazione e libertà;

Organizzare uscite inclusive, per abbattere le barriere, sociali e culturali, che ancora oggi isolano;

Fornire supporto concreto alle famiglie, spesso lasciate sole a gestire fatiche quotidiane invisibili;

Acquistare strumenti e ausili specifici, fondamentali per il benessere psico-fisico dei ragazzi.

Sostenere La Speranza APS significa abbracciare il valore dell’inclusione e credere in un domani dove la diversità sia finalmente vissuta come ricchezza, non come ostacolo.

👉 Dona ora e aiutaci a fare la differenza:

https://gofund.me/7cc86672

Anche un piccolo gesto può diventare una grande luce nel cammino di chi affronta la vita con il sorriso e una forza che commuove.

Insieme possiamo fare molto. Insieme possiamo costruire speranza.