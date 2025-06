Crotone, 14 giugno 2025 – Marrelli Health annuncia con orgoglio di essere la prima azienda sanitaria in Calabria a pubblicare il proprio Bilancio di Sostenibilità, un traguardo reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione con Leyton, azienda leader nella consulenza per l’innovazione e la sostenibilità.

Il bilancio di sostenibilità ESG (Environmental, Social, and Governance) è un documento che le aziende redigono per comunicare le proprie performance e le proprie pratiche in relazione ai tre ambiti (Impatto Ambientale, Impatto Sociale e Governance) e permette di valutare in modo obiettivo l’impegno verso la sostenibilità. Tra qualche anno sarà obbligatorio per tutte le PMI; nel frattempo Marrelli Health lo ha redatto su base volontaria. Un primo documento formale di rendicontazione non finanziaria del Gruppo, un traguardo che segna l’inizio di un percorso strutturato per monitorare e migliorare le performance ambientali, sociali e di governance.

Nel documento vengono evidenziate le azioni intraprese volte alla riduzione dell’impronta ecologica delle proprie attività ed un’assunzione di responsabilità nei confronti degli stakeholder (fornitori, clienti, dipendenti, comunità, banche, istituzioni ecc.), sia interni che esterni, relativamente agli elementi dell’attività dell’organizzazione che incidono sull’obiettivo dello sviluppo sostenibile.

“Siamo orgogliosi di poter presentare il nostro primo bilancio di sostenibilità che non è solo una raccolta di dati e obiettivi, ma anche il racconto della nostra evoluzione e del nostro impegno verso un futuro più responsabile di integrazione in questo territorio. Siamo profondamente convinti che fare impresa oggi significhi anche assumersi la responsabilità di generare un valore condiviso per la società, nel contesto in cui si vive e per l’ambiente – ha dichiarato la Presidente del Gruppo Marrelli, Antonella Stasi – la pubblicazione del nostro Bilancio di Sostenibilità non è un semplice atto formale, ma il risultato di un percorso intrapreso da tempo, che ci vede impegnati a integrare i principi di sostenibilità in ogni aspetto della nostra operatività. La partnership con Leyton è stata fondamentale per guidarci in questo percorso, garantendo la professionalità e l’accuratezza necessarie per un report così significativo. Vogliamo essere un punto di riferimento non solo per l’eccellenza sanitaria, ma anche per la nostra capacità di contribuire a un futuro più equo e sostenibile per la Calabria”.

Tra i principali obiettivi raggiunti nel bilancio figurano:

Responsabilità Sociale: iniziative a favore della salute e del benessere della comunità, programmi di formazione e sviluppo per il personale, e l’attenzione alla parità di genere e all’inclusione. In azienda il 57% di collaboratori è donna; ed è donna il 67% della dirigenza. Le persone costituiscono per Marrelli Health un indispensabile fattore di successo. La società ha sempre cercato collaborazioni a tempo indeterminato, quadruplicando le risorse del personale negli ultimi 6 anni e nel 2024, il 97% della forza lavoro era a tempo indeterminato.

Impatto Ambientale: Marrelli Health ha attuato diverse iniziative per migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale come l’implementazione di strategie per la riduzione dei consumi energetici anche con nuovi e importanti investimenti in impianti fotovoltaici per la produzione di energia pulita in autoconsumo, acquisto e sostituzione di tecnologie a minor impatto energetico, gestione sostenibile dei rifiuti sanitari e l’ottimizzazione delle risorse idriche.

Governance e Etica: Principi di trasparenza, integrità e rispetto delle normative, garantendo una gestione etica e responsabile. Il cuore del sistema di governance è rappresentato dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231, strumento volto a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti interni (dirigenti, dipendenti) e a promuovere un comportamento etico e trasparente, con il duplice obiettivo di: prevenire condotte illecite e rafforzare la cultura della legalità e della responsabilità all’interno dell’organizzazione.

Nei prossimi giorni il bilancio sarà scaricabile direttamente dai siti aziendali e reso pubblico a mezzo dell’esposizione di un QRcode nei principali documenti aziendali.