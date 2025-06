Torre Melissa, 11 giugno 2025 – Una giornata di riflessione, confronto e sensibilizzazione si è tenuta mercoledì 11 giugno presso il Centro Antiviolenza “La Farfalla” di Torre Melissa, dove ha avuto luogo un incontro con l’autrice Rossella Nasso in occasione della presentazione del suo ultimo libro Due vite nelle sue mani.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per affrontare il delicato e urgente tema della violenza di genere, un fenomeno sistemico e sociale che richiede l’impegno costante di operatori, istituzioni e cittadini. Proprio in questa ottica, il Centro Antiviolenza e i professionisti del settore continuano a promuovere interventi di prevenzione, formazione e sensibilizzazione, rivolti alla comunità.

All’incontro hanno preso parte figure di rilievo che ogni giorno operano in prima linea nella tutela e nel supporto alle donne vittime di violenza. Per la cooperativa CORISS, ente gestore del CAV e della Casa di accoglienza per donne in difficoltà “Domus”, erano presenti il Dott. Salvatore Maesano, Presidente e Legale Rappresentante, la Dott.ssa Carla Biamonte, responsabile amministrativo, e la Dott.ssa Rossella Fusaro, coordinatrice della casa di accoglienza.

Il confronto con la scrittrice Rossella Nasso ha suscitato numerose domande e profonde riflessioni da parte del pubblico, composto in gran parte da operatori e operatrici del settore, evidenziando quanto il tema trattato nel libro sia vicino alla realtà quotidiana del CAV e del “Domus”.

Alla giornata ha partecipato anche l’assessore Francesco Cosentino, in rappresentanza del Comune di Melissa, che ha sottolineato l’importanza di promuovere una cultura della non violenza, a partire dall’educazione e dalla consapevolezza collettiva. L’assessore ha inoltre ribadito il valore sociale di incontri come questo, che arricchiscono il territorio di momenti formativi e informativi fondamentali.

L’incontro si è concluso con un forte messaggio condiviso: la lotta alla violenza di genere non può prescindere dal lavoro sinergico tra enti, professionisti, istituzioni e cittadinanza. Solo così si può costruire una società più giusta, equa e sicura per tutti e tutte.