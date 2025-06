Il SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) desidera esprimere profonda stima e gratitudine per l’eccezionale operato del personale della Questura di Crotone, in particolare degli equipaggi delle Volanti, che con prontezza, lucidità e competenza hanno dato il via alle prime fondamentali attività d’indagine subito dopo l’allarme lanciato per una bagarre avvenuta durante la movida crotonese.

Nella notte tra il 13 e il 14 giugno, un ragazzo di 24 anni è stato vittima di una vile e violenta aggressione ad opera di tre giovani sul lungomare pitagorico. Di fronte a un clima di silenzio e all’assenza di collaborazione da parte di chi poteva testimoniare, i colleghi hanno saputo fare la differenza grazie al loro spiccato acume investigativo, alla conoscenza profonda del territorio e, coadiuvati da personale della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, all’utilizzo delle migliori tecniche di indagine, tra cui la visione di ore di immagini di videosorveglianza e rilievi della Scientifica.

Grazie alla sinergia, alla professionalità e capacità degli operatori intervenuti, i tre giovani crotonesi sono stati identificati e denunciati per lesioni personali aggravate. Un risultato che dimostra quanto l’impegno degli operatori in divisa, e non, sia fondamentale per garantire giustizia e sicurezza.

Il SAP coglie questa occasione per rivolgersi alla comunità: collaborare con le forze dell’ordine è un dovere civico, oltre che un atto di responsabilità verso sé stessi e gli altri. L’omertà protegge solo chi delinque e abbandona chi subisce. Oggi è toccato a un giovane, domani potrebbe toccare a ciascuno di noi o a una persona a noi cara!

È solo attraverso la fiducia reciproca e il senso di comunità che possiamo costruire insieme un territorio più sicuro, dove la legalità non sia una parola astratta ma una realtà condivisa.

A tutti i colleghi che hanno partecipato a questa operazione va il nostro plauso sincero: il vostro lavoro, spesso silenzioso e poco visibile, è un baluardo di giustizia e di speranza. Siete il volto migliore della Polizia di Stato.Il Sindacato Autonomo di Polizia ribadisce il suo impegno al fianco delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, sostenendo ogni azione mirata alla sicurezza della collettività e alla tutela del vivere civile.