Sabato 14 giugno 2025, nella splendida cornice di Palazzo Porti a Cirò Marina, il Lions Club Cirò Krimisa – guidato dalla presidente Serafina Sammarco per l’anno sociale 2024–2025 – ha celebrato la prima edizione del Premio “Eccellenza e Prestigio”. Il riconoscimento è stato istituito per onorare tre illustri personalità originarie di Cirò Marina, distintesi a livello nazionale e internazionale nei rispettivi ambiti: il cardiologo dott. Cataldo Palmieri, il questore dott. Giampietro Lionetti e il manager dott. Pasquale Cataldi. Tre percorsi professionali diversi, ma accomunati da competenza, integrità e passione.

Il premio rappresenta il culmine di un intenso anno di attività culturali promosse dal club, inaugurato in occasione del centenario del ritrovamento degli scavi del Tempio di Apollo Aleo. La presidente Sammarco ha voluto fortemente dedicare questo anno sociale alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e vitivinicolo del territorio. L’evento, come sottolineato anche dal sindaco di Cirò Marina e presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari, è stato carico di emozione e orgoglio, ed ha trovato pieno compimento in una progettualità che unisce memoria, ricerca e innovazione.

Durante la cerimonia è stato presentato anche il progetto “Cirò Terra Mediterranea”, ideato e curato dalla presidente Sammarco: una mostra composta da 12 pannelli che raccontano la storia archeologica e vitivinicola di Cirò, dalle origini di Krimisa alla tradizione delle viti aminee. Un’opera di grande impatto visivo e culturale, capace di rileggere la storia con uno sguardo contemporaneo, rafforzando il senso di appartenenza e l’identità territoriale.

Alla serata hanno preso parte numerosi soci del club, amici, cittadini e rappresentanti delle istituzioni civili e militari. Tra i presenti, il capitano della Compagnia dei Carabinieri Martina Loiacono, il comandante della Stazione Carabinieri Antonio Calbi e il commissario Giuseppe Russo della Questura di Crotone. A portare il saluto del mondo lionistico sono intervenuti il past governatore del Distretto Lions 108 YA, Pasquale Bruscino, il presidente della X circoscrizione Domenico Magro e il presidente della zona 23 Giovanni Scarpino.

L’evento è stato arricchito dalla presentazione di un’audioguida ufficiale donata al Museo Civico di Cirò Marina, realizzata grazie alla collaborazione con Massimo Lo Monaco e l’associazione Vivavisione AspMargherita Lettirei. Il progetto è stato curato dal socio Lions Mario Patanisi, responsabile del service culturale, affiancato da Francesco Colicchio, referente per il Premio, e da tutti i soci del Lions Club Cirò Krimisa. Un ringraziamento particolare è stato rivolto dalla presidente anche alla cerimoniera Vincenza Alessio Librandi e all’addetta stampa Filomena Zungri per la cura e l’eleganza nell’organizzazione e nella comunicazione.

I tre premiati, visibilmente commossi, hanno ricevuto un contributo artistico firmato dalla pittrice Berenice Russo e una miniatura artigianale delle fondamenta del Tempio di Apollo Aleo, realizzata dalla socia Lions Jessica Fontana per Pucci Gioielli con una tecnica innovativa. Nei loro interventi hanno espresso profonda gratitudine, sottolineando l’emozione di tornare a Cirò Marina per ricevere un riconoscimento così carico di significato, che fonde memoria, identità e calore umano.

Con questa iniziativa, il Lions Club Cirò Krimisa ha scritto una pagina nuova e significativa nella narrazione del territorio, celebrando l’eccellenza come valore condiviso e fondante. WeServe