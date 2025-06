Cirò- Al Merano Wine Festival presso la location Borgo Saverona il rosso riserva Doc “Brinifè Cirò 2016” dell’azienda Rocco Pirito vini Cirò, ha conquistato l’oro alla selezione :”The Wine Hunter Award 2025- excellence is an attitude”, premiato con targa dal presidente Helmuth Koccher. “E’ un riconoscimento importante per la mia azienda ha detto l’imprenditore Pirito, che ha partecipato alla prestigiosa edizione calabrese del Merano WineFestival, dedicata all’Essenza del Sud, dove si è svolta la prestigiosa masterclass dedicata ai vini di Cirò.

Un viaggio sensoriale che ha confermato la straordinaria vocazione enologica di Cirò e della Calabria tutta, sottolineando l’identità forte e autentica di una viticoltura che guarda al futuro senza dimenticare le sue radici millenarie. La masterclass al Borgo Saverona ha celebrato i vini del cirotano, mettendo in luce la qualità e la tradizione vinicola calabrese.

Tra i vini presentati e premiati, si sono distinti per la loro eccellenza: Ippolito 1845 – Ripe del Falco Cirò DOC 2017: Questo vino si distingue per la sua struttura e complessità, frutto di un’attenta vinificazione e maturazione; Tenuta Santoro – Zonaro Cirò DOC 2015: un vino di grande eleganza, che esprime appieno il terroir di Cirò; Brigante Vigneti & Cantina – 0727 Cirò DOC 2019: Questo vino si caratterizza per il suo equilibrio e la sua freschezza, rendendolo un’ottima scelta per diverse occasioni. Per Pirito è stata una grande soddisfazione che si vede proiettato verso il mercato nazionale ed internazionale.