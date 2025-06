I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Crotone hanno arrestato in flagranza un uomo di 32 anni sorpreso con 12 involucri di cocaina all’interno del proprio portafoglio.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio e di prevenzione generale, i militari della Sezione Radiomobile hanno notato un individuo che si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi di alcune abitazioni. Alla vista dei Carabinieri, l’uomo ha mostrato evidenti segni di agitazione. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 12 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 7 grammi, già suddivisa e pronta per la cessione.

Successivamente, è stata eseguita una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente: in particolare, 6 grammi di cocaina, 3,8 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Al termine di tutti i necessari accertamenti, lo stesso è statodichiarato in stato di arresto e condotti presso la Casa Circondariale di Crotone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Tale risultato operativo è il frutto della incessante attività di controllo del territorio intrapresa dai Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone , con il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone , nella persona del Procuratore Domenico Guarascio.