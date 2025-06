La Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano premia ogni anno le località costiere italiane che si distinguono per qualità ambientale, servizi e attenzione alla sostenibilità. Anche nel 2025 la Calabria si conferma tra le regioni più virtuose, con la provincia di Crotone che vede riconosciute diverse realtà territoriali, tra cui spiccano i comuni di Cirò e Cirò Marina.

Cirò Marina si distingue per la qualità del suo litorale, per le politiche di gestione ambientale e per la presenza di servizi rivolti alle famiglie e ai turisti. Le acque limpide, la cura del paesaggio e una rete di infrastrutture che comprende anche un porto attrezzato, rendono la località un punto di riferimento per il turismo costiero in Calabria. Il riconoscimento delle Vele si affianca a quello della Bandiera Blu e della Bandiera Verde, già confermate negli anni precedenti.

Il borgo di Cirò, noto per la sua tradizione vitivinicola e per il centro storico ben conservato, è anch’esso incluso tra le località premiate. Oltre all’identità agricola, il comune può contare su un tratto di costa che si affaccia sullo Ionio, contribuendo così alla valorizzazione dell’intero territorio. La combinazione tra cultura, agricoltura e ambiente costiero costituisce un esempio di equilibrio tra radici storiche e sviluppo sostenibile.

Accanto a queste due realtà, il territorio crotonese si presenta ricco di altri centri meritevoli. Isola Capo Rizzuto ottiene tre Vele grazie al pregio ambientale dell’area marina protetta e alla tutela del patrimonio naturalistico. Crucoli e Cutro ricevono due Vele ciascuno, segnalando l’impegno anche dei comuni più piccoli nella cura delle proprie spiagge e nell’offerta di servizi di qualità.

Nel complesso, la provincia di Crotone si distingue per una pluralità di esperienze turistiche legate al mare, all’enogastronomia e al paesaggio. Dalla costa ai borghi interni, si delinea un modello di fruizione del territorio che unisce il rispetto per l’ambiente con la valorizzazione delle risorse locali.

Il riconoscimento delle Vele 2025 conferma così una tendenza positiva, frutto di investimenti coerenti, buone pratiche amministrative e partecipazione delle comunità locali. La sfida, per l’intero comprensorio, sarà quella di consolidare questi risultati, favorendo una crescita attenta e duratura, capace di generare opportunità economiche e benessere per i residenti e per chi sceglie queste mete per le proprie vacanze.