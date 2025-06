Il Comune di Cirò Marina lancia un’importante iniziativa culturale per la diffusione e la valorizzazione della musica nel territorio, con un’attenzione speciale rivolta ai più giovani. Dal 20 al 22 giugno 2025, presso il Teatro Alikia in via Pola 2, si terrà una masterclass gratuita e aperta a tutti, promossa in collaborazione con l’APS Chopin Academy e condotta da un ospite d’eccezione: il Maestro Aldo Fedele, celebre pianista e tastierista, storico collaboratore di artisti come Lucio Dalla, Luca Carboni, Ron, Ami Stewart e molti altri.

L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di sensibilizzazione e promozione della cultura musicale, rivolto a bambini, ragazzi, adolescenti e adulti. L’obiettivo è offrire un’esperienza formativa seria, qualificata e coinvolgente, in cui i partecipanti potranno esplorare e approfondire aspetti fondamentali dell’arte musicale.

Durante la masterclass, il Maestro Fedele metterà a disposizione dei partecipanti il patrimonio di conoscenze e tecniche maturate in decenni di attività concertistica e di insegnamento nei Conservatori italiani. Tra i temi affrontati:

– la concezione del tempo musicale

– la forza della melodia e la potenza dell’armonia

– la scelta e trascrizione del repertorio

– l’interazione con altri musicisti

– la psicologia dell’esecuzione

– nozioni sulla presenza scenica e sul rapporto con il pubblico

– cenni sul funzionamento del cervello durante la performance

Un’occasione preziosa per musicisti, aspiranti tali, strumentisti e cantanti non solo di Cirò Marina, ma di tutto il territorio, per entrare in contatto diretto con un grande professionista e vivere un’esperienza musicale formativa e stimolante.

Domenica 22 giugno, a conclusione della masterclass, è prevista un’esibizione del Maestro Aldo Fedele, aperta al pubblico. Durante la stessa serata, chi tra i partecipanti desidera potrà salire sul palco ed esibirsi, mettendo in pratica quanto appreso nel corso delle giornate precedenti. Un momento di grande emozione e condivisione, pensato per celebrare la musica come strumento di crescita personale e collettiva.

«Una masterclass già vicina al sold out – sottolinea il Sindaco Sergio Ferrari – che rappresenta un’opportunità unica, da non perdere, per chiunque voglia crescere musicalmente e vivere da protagonista il linguaggio universale della musica».

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione per garantire la qualità dell’offerta didattica.

📍 Appuntamento: 20, 21 e 22 giugno 2025

📌 Luogo: Teatro Alikia – via Pola 2, Cirò Marina

🎹 Info e prenotazioni: rivolgersi agli organizzatori o consultare i canali ufficiali del Comune.