Con una partecipazione entusiasta e numerosa si è conclusa domenica 15 giugno, presso il Settore B di Crotone, la tappa finale della Giornata Nazionale dello Sport 2025. L’evento ha visto protagoniste molteplici discipline sportive, distribuite all’interno delle strutture A, B e C, offrendo un vero e proprio spettacolo di passione e movimento.

Autorità e ospiti presenti

Hanno presenziato alla manifestazione figure istituzionali di spicco:

– il Delegato Provinciale CONI, Andrea Esposito,

– l’Assessore allo Sport del Comune di Crotone, Luca Bossi,

– S.E.R. Monsignor Alberto Torriani, Vescovo di Crotone.

Tutti hanno sottolineato con entusiasmo il valore educativo, sociale e aggregativo dello sport, intrattenendosi con i presenti in un clima di grande allegria, tra sorrisi e abbracci.

Le tappe del weekend sportivo

La due giorni ha coinvolto anche i comuni di Roccabernarda e Cirò Marina:

– Sabato mattina a Roccabernarda, con la partecipazione attiva del Sindaco e del Vicesindaco, giovani e famiglie sono stati coinvolti in attività sportive e momenti di condivisione. Un ringraziamento speciale a Don Ercole Bonofiglio per il suo contributo come guida spirituale e motivatore.

– Sabato pomeriggio a Cirò Marina, nella suggestiva cornice del lungomare cittadino, si è svolta una colorata sfilata delle discipline sportive, accompagnata dalla banda musicale diretta dal prof. Esposito. L’evento ha visto anche la presenza del Presidente Regionale CONI, Tino Scopelliti, del Sindaco e Presidente della Provincia, Sergio Ferrari, che hanno espresso soddisfazione per la straordinaria partecipazione.

Il messaggio conclusivo

A sintetizzare lo spirito della manifestazione, le parole del Delegato CONI Andrea Esposito:

“Ringrazio lo staff CONI, le amministrazioni, tutti gli enti istituzionali, sportivi e religiosi, le associazioni sportive, le associazioni di volontariato, i delegati federali, gli atleti, i dirigenti sportivi, le famiglie e tutte le persone che hanno dato il loro contributo all’organizzazione e alla valorizzazione della Giornata Nazionale dello Sport.”

“Lo sport deve essere un diritto di tutti. Continueremo a trasmetterne la passione e la felicità attraverso questi eventi anche in futuro.”

Contatti- 📧 Email: delegato.crotone@coni.it – crotone.coni@gmail.com

– 📱 Telefono: 338 6097200

– 🌐 Facebook: CONI Point Crotone

– 🌐 Instagram: @conicrotone