Venerdì 20 giugno 2025, alle ore 21:00, la suggestiva cornice di Piazza Diaz a Cirò Marina si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare uno spettacolo di danza che promette emozioni forti e momenti indimenticabili: “Le Stagioni dell’Amore”, una produzione che intreccia passione, talento e professionalità in un viaggio coreografico attraverso i sentimenti umani.

Protagonista dell’evento sarà la nuova associazione Attitudine Danza di Cirò Marina, una realtà nata a gennaio 2025 e già pronta a lasciare il segno nel panorama artistico locale. Guidata con entusiasmo e visione dalla direttrice Luisa Ronzoni, che firma anche le coreografie dello spettacolo, la scuola presenterà il suo primo grande evento pubblico, frutto di mesi di impegno, dedizione e lavoro creativo.

Fin dalla sua fondazione, la scuola si è posta l’obiettivo ambizioso di “rompere gli equilibri della danza”, offrendo un approccio innovativo e stimolante. La direttrice artistica Luisa Ronzoni ha voluto creare nuove opportunità per i ragazzi di Cirò Marina, fornendo loro un ambiente nuovo, sicuro e a norma dove poter esprimere la propria passione e talento.

Il frutto di questi primi cinque mesi di intenso lavoro sarà portato in scena nella piazza principale del paese, un palcoscenico d’eccezione per regalare uno spettacolo non solo ai parenti dei ballerini, ma a tutta la popolazione. Sarà un’occasione unica per ammirare il talento emergente dei giovani danzatori protagonisti e lasciarsi trasportare dalle emozioni de “Le Stagioni dell’Amore”.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

A rendere ancora più speciale questo evento saranno due presenze d’eccezione: Garrison Rochelle e Tina Dance. Amici e sostenitori della nuova scuola, Garrison, noto coreografo e volto televisivo, e Tina Dance, stimata professionista del mondo della danza, impreziosiranno la serata con la loro esperienza e carisma. La loro partecipazione è un ulteriore segno del calibro e dell’impegno che la nuova scuola di danza sta mettendo nel proprio percorso.

La scuola di danza di Luisa Ronzoni desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale per aver concesso l’opportunità di esibirsi nel cuore di Cirò Marina, dimostrando sensibilità e supporto verso le nuove iniziative culturali del territorio.