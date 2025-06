Ieri, presso la delegazione Municipale, si è svolto un importante incontro tra l’amministrazione comunale e il Presidente di Sorical, avv. Cataldo Calabretta, con l’ausilio dell’ufficio tecnico del comune di Melissa, nella persona dell’ing. Giuseppe Cerminara.

Il confronto ha riguardato le questioni relative alla crisi idrica per Melissa capoluogo e alla depurazione per la frazione Torre. Per quest’ultima tematica, il Presidente ha dato ampie rassicurazioni in merito ad un intervento che interesserà il depuratore locale, in tempi brevi. Un intervento che permetterà una maggiore efficenza e tranquillità, considerata la realizzazione di un’ulteriore vasca ed il trattamento dei fanghi.

In merito invece alla grave crisi idrica che sta interessando il capoluogo melissese, il Presidente Calabretta ha dato piena disponibilità all’individuazione di misure necessarie a mitigare la situazione deficitaria.

Grande soddisfazione espressa a margine dell’incontro da parte del sindaco Mauro, il quale ha evidenziato la determinazione della nuova compagine amministrativa nell’affrontare problematiche cosi importanti e complesse. Un lavoro che porterà i suoi frutti nei prossimi mesi e che vede coinvolti in toto gli assessori, i consiglieri ed i tecnici.

Cogliamo l’occasione per ringraziare pubblicamente il Presidente di Sorical, per la tempestività con la quale ha risposto al nostro invito. Una sensibilità elevata che ci lascia ben sperare per il futuro.