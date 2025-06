Il presidente Francesco Fico e il pilota Giuseppe Parrilla

Santa Cesarea Terme (LE), 15 giugno 2025 – Il rombo della moto d’acqua e l’infrangersi delle onde non hanno fermato Giuseppe Parrilla, che firma l’ennesima impresa della sua carriera. Il pilota calabrese, tesserato per l’ASD GF Sport Racing, è tornato in gara nella terza tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua dopo lo stop forzato per infortunio, e lo ha fatto nel modo più spettacolare possibile: un primo e un secondo posto nelle due manche disputate nel tratto di mare antistante Santa Cesarea Terme, nonostante le condizioni marine proibitive.

Una vera prova di forza, quella offerta dal portacolori calabrese, che appena 25 giorni fa subiva una frattura a una costola, costringendolo a saltare la gara di Chioggia. Ma la determinazione di Parrilla è nota nell’ambiente delle competizioni acquatiche, e anche stavolta non ha deluso. Il Gran Premio di Puglia, organizzato dall’ASD Hardwave, ha visto la presenza di un folto pubblico e di numerosi atleti di spessore nazionale, in un contesto affascinante ma tutt’altro che semplice dal punto di vista tecnico.

Nella prima manche, il pilota ha dovuto affrontare una partenza difficile, dettata da una comprensibile mancanza di ritmo gara. Ma giro dopo giro, con grinta e concentrazione, è riuscito a rimontare posizioni, fino a conquistare la vittoria finale sotto le raffiche di vento e onde che sfioravano il metro e mezzo. Una prestazione da manuale, costruita su coraggio e intelligenza tattica.

Diverso l’andamento della seconda manche, dove Parrilla ha optato per una gestione più accorta della gara, consapevole della posta in palio. Anche in questo caso, la sua strategia si è rivelata vincente, portandolo a un secondo posto che vale oro in ottica campionato. Il bottino di punti conquistato a Santa Cesarea lo proietta nuovamente tra i favoriti assoluti per la vittoria finale.

«Questo podio ha un valore immenso, forse il più importante della mia carriera – ha dichiarato a fine gara visibilmente emozionato – Tornare in acqua dopo quasi un mese di stop, con ancora qualche fastidio fisico e in condizioni così estreme, non era affatto scontato. Voglio ringraziare il mio team, l’ASD GF Sport Racing, che mi ha supportato in ogni momento. E grazie anche agli organizzatori dell’ASD Hardwave, che hanno gestito con professionalità un evento complesso e bellissimo.»

L’ASD GF Sport Racing, squadra guidata dal presidente Francesco Fico di Cirò Marina, si conferma così una realtà sportiva di riferimento a livello nazionale, capace di formare e sostenere atleti di grande livello, pronti a sfidare i propri limiti anche nelle situazioni più difficili.

Ora Parrilla guarda avanti, puntando con determinazione alla quarta tappa del Campionato, in programma a settembre a Fiumicino, dopo una meritata pausa estiva che gli permetterà di recuperare completamente la condizione fisica.

L’impresa di Santa Cesarea Terme aggiunge un nuovo capitolo alla carriera di un atleta che non smette mai di stupire, e che sta diventando una vera icona del motociclismo d’acqua italiano. Con il cuore e la forza del sud, Giuseppe Parrilla è pronto a inseguire il sogno tricolore fino all’ultima boa.