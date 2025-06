CRUCOLI TORRETTA – Domenica 22 giugno, alle 19.30, le porte del Palazzetto dello Sport di Torretta per la prima volta si apriranno al pubblico per ospitare uno spettacolo di pattinaggio artistico organizzato dalla A.S.D. Infinity Crotone.

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti, visto che gli organizzatori prevedono la presenza di alcune centinaia di persone sulle tribune della struttura, per assistere ad un particolare saggio sui pattini.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

A presentare la manifestazione Sarah Memmola, che intratterrà per tutta la serata e introdurrà le varie coreografie in gruppo di grandi e piccini, nonché le esibizioni delle campionesse regionali in carica.