CRUCOLI TORRETTA – Dal 5 all’8 giugno scorso è andata in scena, presso la bellissima location dell’Hotel Costa Elisabeth, l’ottava edizione del campus estivo di Warpedo, un appuntamento ormai immancabile nel panorama sportivo delle arti marziali del circondario ed in particolare di tutto il movimento Warpedo.

Molte le attività e i momenti di aggregazione e di divertimento svolte durante i quattro giorni di manifestazione, ma non sono mancati anche i duri allenamenti ed i tornei sulla sabbia di lotta tradizionale.

Bellissima e particolare l’esperienza di giorno 7 giugno: sveglia alle 5:00 e tutti sulla spiaggia a vedere l’alba. “Un momento dove la mente e lo spirito si sono incontrate – ha rimarcato il maestro Giuseppe Romeo, ideatore e organizzatore dell’iniziativa – davanti al mistero del creato che alcuni atleti non avevano mai visto.”

In effetti, da sempre, il giovane istruttore torrettano ribadisce come il “warpedo sia non solo un’arte marziale, ma anche e soprattutto uno stile di vita che abbraccia le bellezze del mondo e tocca i cuori degli atleti, oltre a forgiare il fisico nel combattimento totale come lo dimostrano i numerosi titoli e campioni in questo lunghi anni di pratica.”

Fieri, dunque, di poter portare avanti un’arte marziale nata in Calabria e la prima in Italia nel suo genere, Romeo a fine Campus ha voluto ringraziare pubblicamente i maestri Francesco Cataldo Cirillo e Alexander Greco, gli atleti che seguono questo sport con interesse e passione, i loro genitori che credono nei ragazzi e ogni volta rinnovano la propria fiducia in queste occasioni.

“Un altro ringraziamento – ha concluso Romeo – va ai nostri docenti esterni, il maestro ed ex campione europeo di pugilato Antonio Renzo ed il maestro Raffaele Napoli di judo.

All’edizione 2025 hanno partecipato le palestre warpedo di Torretta, Cariati, Cirò Marina, Torre Melissa, Strongoli e Crotone.