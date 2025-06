Il Lions Club Cirò Krimisa, in occasione del centenario del ritrovamento del Tempio di Apollo Aleo (1924–2024), ha promosso e realizzato il progetto culturale e divulgativo “Cirò Terra Mediterranea”, con l’obiettivo di raccontare la storia, l’identità e la vitivinicoltura del territorio attraverso un percorso espositivo composto da pannelli informativi e audioguida.

Il progetto, ideato, curato e redatto nei contenuti e nella grafica dalla Presidente del Club Serafina Sammarco, è stato interamente realizzato in forma volontaria, senza alcun contributo economico esterno, grazie al sostegno dei soci Lions e a raccolte fondi interne. Nessun compenso è stato percepito da parte di alcuno.

Si tratta di un’iniziativa nata per arricchire la comunità locale, nel pieno spirito lionistico di servizio, cultura e valorizzazione del patrimonio.

Durante la presentazione ufficiale del progetto, tenutasi il 14 giugno 2025 in occasione della Prima Edizione del Premio “Eccellenza e Prestigio”, sono state pubblicamente illustrate le fonti e i contributi culturali utilizzati, alla presenza delle autorità civili e militari intervenute all’evento.

Tra le fonti e i materiali documentari messi a disposizione, si segnala in particolare il prezioso apporto del Dott. Mario Dottore e dell’Azienda Dottore, che hanno offerto gratuitamente materiali storici, bibliografici e fotografici. Questo contributo è stato fondante per la qualità culturale dell’iniziativa e viene qui ufficialmente riconosciuto.

Il lavoro ha inoltre attinto a fonti di alto valore documentario, tra cui:

• L’opera ottocentesca di Giovan Francesco Pugliese (1849)

• Documenti e mappe d’archivio dell’ Azienda Dottore • Contributi fotografici da parte dell’Azienda Librandi- e la citazione del Prif. Librandi nel pannello dedicato al Gaglioppo. • Approfondimenti storico-archeologici dell’archeologa Maria Grazia Aisa

Inoltre il prezioso contributo pittorico dell’artista Berenice e la litografia di Filottette una creazione di Elio Malena per i Lions per l’anno sociale 2007-2008 resa disponibile dal socio Vincenzo Poerio .

Come già dichiarato nei comunicati ufficiali, una targa riepilogativa sarà collocata accanto ai pannelli, una volta completata la loro installazione definitiva sul territorio. Essa riporterà in modo trasparente e completo tutte le fonti e i contributi ricevuti.

Il Lions Club Cirò Krimisa ribadisce con questa nota la piena volontà di garantire a ogni collaboratore il giusto riconoscimento, nel rispetto della verità e dello spirito di cooperazione culturale che ha animato l’intero progetto.

La cultura è un bene comune, e diffonderla con rigore, cura e responsabilità significa costruire futuro.

Cirò Marina, 19.06.2025

Serafina Sammarco

Presidente Lions Club Cirò Krimisa – a.s. 2024/2025