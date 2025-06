CROTONE – Venerdì 20 giugno 2025, alle ore 10.30, presso la sala riunioni della Delegazione Provinciale AIA-FIGC LND di Crotone in via Alessandro Manzoni 2, si terrà la conferenza stampa di presentazione del torneo di calcio “Liberi… di giocare”, evento sportivo e commemorativo dedicato alla memoria di Domenico “Dodò” Gabriele, vittima innocente di mafia.

L’iniziativa è promossa dal Coordinamento provinciale di Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie insieme alla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti, con l’obiettivo di trasformare il ricordo di Dodò in un gesto concreto di responsabilità civile e impegno quotidiano.

Il torneo si svolgerà il 25 giugno, data simbolica per mantenere viva la memoria di un bambino la cui vita è stata spezzata dalla violenza mafiosa mentre si trovava semplicemente a giocare su un campo di calcetto. “Lo vogliamo ricordare perché è necessario, perché è un nostro dovere”, scrivono gli organizzatori nell’invito ufficiale. “Perché è un ricordo legato ad una storia di vita, una fotografia, un sorriso, una frase, che dà un senso diverso a un lutto che altrimenti rischia di diventare insopportabile”.

“Liberi… di giocare” non è solo un evento sportivo, ma un vero e proprio manifesto di speranza e legalità, pensato per coinvolgere la comunità e soprattutto i giovani, affinché il sacrificio di Dodò non sia vano e la sua memoria continui a essere uno stimolo all’impegno e al cambiamento.

La memoria – sottolineano ancora gli organizzatori – è una cosa viva: commuove, ma deve anche muovere. L’appuntamento di venerdì 20 è dunque un momento importante per conoscere i dettagli dell’edizione 2025 del torneo e, soprattutto, per rinnovare insieme il significato profondo del ricordare attraverso l’azione.