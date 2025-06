Tre giorni di pensiero critico, teatro civile e confronto culturale tra città, museo e paesaggio

La città di Crotone e la costa ionica calabrese ospiteranno, dal 26 al 28 giugno 2025, uno degli intellettuali italiani più autorevoli e impegnati: Angelo d’Orsi, storico delle idee, biografo, saggista, docente e voce autorevole della sinistra critica italiana. Un’occasione rara per il territorio crotonese, che per tre giorni diventerà luogo di dialogo aperto su temi cruciali del nostro presente: dal disastro sociale del neoliberismo, alla memoria viva di Antonio Gramsci, figura centrale della nostra storia politica e culturale.

📅 PROGRAMMA DEGLI EVENTI

📍 Giovedì 26 giugno – ore 18:30 – Libreria Cerrelli, Crotone

Presentazione del libro “Catastrofe Neoliberista”

In dialogo con l’autore: Attilio Scola e Giuseppe Scola – Coordina: Graziella Scola

Un saggio denso e appassionato, in cui d’Orsi analizza gli effetti dirompenti delle politiche neoliberiste su democrazia, diritti sociali, scuola, sanità, ambiente e lavoro. La “catastrofe” non è una metafora: è la condizione reale di milioni di cittadini. Un invito a riscoprire la politica come strumento di emancipazione collettiva, contro l’individualismo e il pensiero unico dominante.

📍 Venerdì 27 giugno – ore 18:30 – AnotherBeach – Sovereto Camping, Isola di Capo Rizzuto

🍽 Cena Simposio con l’autore

🎭 Ore 21:30 – Replica dello spettacolo “Un Gramsci mai visto”

Una serata immersiva nella natura, tra cibo, parole e teatro. Un’occasione unica per incontrare Angelo d’Orsi in un contesto informale e conviviale, condividere riflessioni e continuare il viaggio nei pensieri e nelle passioni di Gramsci attraverso la replica dello spettacolo, in una suggestiva cornice all’aperto.

📍 Sabato 28 giugno – ore 20:00 – Museo e Giardini di Pitagora, Crotone

🎭 Spettacolo “Un Gramsci mai visto” – di e con Angelo d’Orsi

🎫 Ingresso: €10,00

Un’opera teatrale intensa e originale che fonde narrazione storica, interpretazione attoriale e musica dal vivo. Antonio Gramsci prende voce in prima persona, attraverso monologhi ispirati ai suoi scritti, lettere, quaderni e memorie. D’Orsi veste i panni del pensatore sardo per accompagnare lo spettatore in un viaggio umano e intellettuale che attraversa carceri, battaglie, sogni e utopie. Il tutto arricchito da canti popolari di lotta, immagini d’epoca e una scenografia essenziale che richiama la cella, la casa del popolo, il tavolo dello studio.

UN EVENTO, TRE LUOGHI, UNA SOLA VISIONE

Il ciclo di eventi è promosso da AnotherBeach Project, Libreria Cerrelli e il Consorzio Jobel, con l’obiettivo di offrire uno spazio pubblico di pensiero e confronto nella Calabria contemporanea.

La presenza di Angelo d’Orsi, figura cardine della divulgazione gramsciana in Italia, rappresenta un momento di altissimo valore culturale e civile per il territorio. È un invito a resistere all’appiattimento del dibattito pubblico, a ricostruire orizzonti collettivi e a fare della memoria una leva per il cambiamento.

Questo intenso e significativo programma di eventi è stato realizzato grazie al contributo e al sostegno di: L’Erbolario, Gioielleria Gerardo Sacco, Macelleria Sem, Lido Tricoli, Bar Moka e Farmacia Dottor Albino Bianchi.

📞 INFO E PRENOTAZIONI

✉️ info@anotherbeach.it – 📱 +39 351 6922801 / +39 388 5772479 – 📲 Social: @anotherbeachproject

✉️ info@jobel.org – ☎️ 0962/27697 – 📲 Social: @museodipitagorakr

🎫 Ingresso libero per la presentazione del libro

🎟 Ingresso spettacolo 27 giugno: €10,00

🎟 Ingresso 28 giugno: incluso nella Cena Simposio (prenotazione consigliata)