Nella giornata di oggi, il TAR Calabria si è finalmente riunito per discutere nel merito il ricorso presentato da Arci, WWF e altri soggetti contro le scelte di Eni e del Commissario straordinario in merito alla gestione dei rifiuti pericolosi derivanti dalla bonifica del SIN di Crotone.

Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni delle parti e della documentazione depositata, il TAR ha trattenuto la causa in decisione e si è riservato di depositare la sentenza nei prossimi giorni.

È un passaggio fondamentale, che segna una tappa decisiva di questo lungo percorso di lotta e mobilitazione civica. Ora attendiamo con fiducia la decisione del Tribunale, convinti della solidità delle nostre ragioni e del valore del lavoro svolto fin qui per difendere il diritto della comunità a vivere in un ambiente sano e tutelato.

Negli ultimi mesi, infatti, grazie alla pressione esercitata dalla cittadinanza attiva, all’azione legale coordinata e alla mobilitazione di associazioni come Arci e WWF, abbiamo già ottenuto un primo risultato concreto: le prime 40.000 tonnellate di rifiuti pericolosi non saranno trattate localmente ma saranno smaltite in Svezia.

Questa giornata rappresenta un ulteriore passo in avanti. Non è la fine del percorso, ma un momento di attesa consapevole e determinata. Continueremo a vigilare e a informare, perché la trasparenza, la salute pubblica e la giustizia ambientale non sono negoziabili.

Arci e WWF ribadiscono il loro impegno al fianco della comunità crotonese: la nostra lotta continua, con la forza della partecipazione e con la fiducia nella giustizia.