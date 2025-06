Dopo alcuni giorni di chiusura forzata a causa di un incendio provocato da un cortocircuito, la pizzeria “Via Vai” di Cirò Marina, situata in via Lungomare Stefano Pugliese 93, è pronta a riaprire i battenti. Una notizia attesa da tanti affezionati clienti che, nelle ultime ore, non hanno fatto mancare il proprio affetto ai titolari Giuseppe e Karmen, messi a dura prova da un imprevisto che avrebbe potuto fermare i sogni di molti.

Nonostante le difficoltà, i due giovani imprenditori non si sono mai arresi. Con determinazione e coraggio hanno affrontato l’emergenza, rimboccandosi le maniche per sistemare i danni e poter accogliere nuovamente la clientela. La riapertura è prevista per stasera, venerdì 20 giugno, e rappresenta molto più di una semplice ripresa dell’attività: è un messaggio di resilienza, speranza e attaccamento al proprio lavoro e alla comunità.

«Siamo pronti a ripartire più forti di prima – ha commentato il titolare Giuseppe –. A nome del locale, ringrazio di cuore tutti coloro che ci sono stati vicini in questi giorni difficili: i colleghi, gli amici e i clienti. Il loro sostegno è stato fondamentale per non perderci d’animo e per credere fino in fondo nella possibilità di rialzarci».

L’incendio, avvenuto solo pochi giorni fa, aveva destato preoccupazione tra i residenti e nella comunità commerciale locale. Fortunatamente nessuna persona era rimasta coinvolta, ma i danni alla struttura avevano costretto a una temporanea sospensione dell’attività. Ora, con grande impegno, i locali sono stati sistemati e tutto è pronto per il ritorno del profumo di pizza sul lungomare cirotano.

Appuntamento quindi a stasera, per gustare nuovamente la pizza e condividere un momento che ha il sapore della rinascita.

Tel. +39 339 577 3591