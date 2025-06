Ernesto Ierardi, Segretario Provinciale Slp Cisl di Crotone

Gli uffici postali della provincia di Crotone stanno affrontando una crisi senza precedenti a causa della grave carenza di personale, con gravi ripercussioni per i cittadini e i lavoratori coinvolti, tutto ciò in periodo di fruizione ferie estive programmate da tempo.

L’emergenza, che nasce dalla forte carenza di personale, è diventata insostenibile, con lunghe code e tempi di attesa esorbitanti che si stanno verificando quotidianamente.

La carenza di personale ha anche un impatto significativo sulla qualità del servizio offerto e i pochi dipendenti, già oberati di compiti e di responsabilità, si trovano costantemente a fungere da capri espiatori per le lamentele e la gestione del traffico.

Il tanto discusso “PROGETTO POLIS “di Poste Italiane che prevede ingenti investimenti per la digitalizzazione del paese, si è presentato come una promettente iniziativa volta ad offrire servizi pubblici ai cittadini, soprattutto nelle zone più periferiche, ma ad oggi non ha generato nessuna crescita occupazionale sul territorio provinciale.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

È fondamentale agire senza indugi, poiché la salute e la sicurezza del personale devono essere una priorità, e che gli investimenti si traducano anche in un miglioramento delle condizioni lavorative con la creazione di nuove opportunità occupazionali.

Chiediamo un intervento serio e concreto che restituisca dignità alla categoria e migliori il servizio offerto ai cittadini.