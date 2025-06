Nella nottata del 20 giugno i carabinieri della Stazione di Cutro sono intervenuti presso l’Ufficio Postale della cittadina dove erano stati segnalati movimenti sospetti da parte di un uomo.

I militari, giunti tempestivamente, hanno effettivamente notato un soggetto nella struttura che temporaneamente viene utilizzata come ufficio postale, poiché in quella permanente sono in corso dei lavori; alla loro vista quest’ultimo si è chiuso in bagno, per tentare di eludere il controllo.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il sopralluogo e le verifiche svolte dai militari hanno consentito di accertare che effettivamente aveva tentato di scassinare la postazione ATM Postamat con degli attrezzi trovati in suo possesso.

L’uomo, un 36enne italiano, non del posto, è stato quindi accompagnato in caserma e arrestato per il tentato furto aggravato, come concordato con il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, in attesa dell’udienza direttissima prevista per la giornata di domani.