Il prossimo martedì, 24 giugno 2025, il sipario del Teatro Apollo di Crotone si aprirà su uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno: La Divina Commedia della GC Ballet. Lo spettacolo, ispirato al capolavoro di Dante Alighieri, proporrà un’interpretazione coreografica intensa ed emozionante dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, attraverso le coreografie originali firmate da Giuliana Caccia, direttrice artistica e fondatrice della scuola di danza.

Conosciuta anche per aver ideato il Magna Graecia Ballet Competition, Caccia guida con passione e competenza la sua compagnia, portando in scena un’opera che promette di coniugare l’alto valore letterario della Commedia dantesca con la potenza espressiva del linguaggio del corpo.

Lo spettacolo si distingue per l’integrazione raffinata tra danza classica e contemporanea. Le coreografie, studiate nei minimi dettagli, restituiscono l’essenza simbolica dei canti danteschi attraverso movimenti evocativi e composizioni sceniche di forte impatto. Ogni quadro, accompagnato da scenografie immersive e l’uso innovativo di led wall, trasporterà il pubblico in un viaggio visivo che fonde tradizione e tecnologia.

A esibirsi saranno tutti gli allievi della scuola, protagonisti di una rappresentazione corale capace di coinvolgere ed emozionare. I costumi, realizzati con cura artigianale, contribuiscono a creare un’atmosfera sospesa tra il sacro e il teatrale.

La Divina Commedia non rappresenta soltanto uno spettacolo di fine anno, ma un vero e proprio momento celebrativo per la scuola GC Ballet. È l’occasione per mostrare il percorso di crescita tecnica e artistica degli allievi, valorizzando il talento giovanile e rinsaldando il legame con la comunità crotonese.Lo spettacolo avrà una durata di circa due ore, con un intervallo previsto tra il primo e il secondo tempo. Un’opportunità, dunque, per godere di una serata all’insegna dell’arte, della cultura e della bellezza.