Crotone – Sabato 28 giugno 2025, a partire dalle ore 17:30, il Palamilone di Crotone si trasformerà in una vera e propria vetrina per l’eleganza e l’energia del pattinaggio artistico, con la seconda edizione del Trofeo Kroton, promosso dalla Freedom to Play ASD. Un evento che unisce sport, passione e inclusione sociale, con il patrocinio del Comune di Crotone, del CONI Calabria e di Special Olympics Calabria, a sottolineare l’importanza della partecipazione della categoria “Special”.

Il Trofeo Kroton non è solo una competizione sportiva, ma un’occasione per celebrare i giovani talenti locali, valorizzandone l’impegno, la dedizione e la voglia di emergere. Un evento pensato per tutta la comunità, aperto alla cittadinanza e rivolto a chi crede nel potere dello sport come motore di crescita individuale e collettiva.

Ad impreziosire la manifestazione sarà la presenza di ospiti istituzionali di rilievo, che hanno da sempre sostenuto la promozione sportiva sul territorio:

La competizione vedrà in pista numerosi atleti, tra cui pattinatori della categoria “special”, a dimostrazione concreta che lo sport è un linguaggio universale, capace di abbattere ogni barriera e valorizzare la diversità come risorsa.

«Il nostro obiettivo è quello di offrire una manifestazione che metta al centro i giovani e l’inclusione», fanno sapere gli organizzatori della Freedom to Play ASD, «e siamo felici di poter contare sul sostegno delle istituzioni locali e sportive, che credono con noi nella funzione educativa e sociale dello sport».

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di festa e condivisione, per sostenere con la propria presenza un evento che coniuga competizione, emozione e valori profondi. Una serata all’insegna del movimento e del cuore, per ricordare che sul parquet del Palamilone non si pattina soltanto per vincere, ma per crescere insieme.