Prefetto di Crotone, Franca Ferraro

Per difendere la qualità delle acque marine durante la stagione estiva, il Prefetto di Crotone, Franca Ferraro, ha firmato una nuova ordinanza che vieta la circolazione dei mezzi adibiti ad auto-spurgo nelle ore notturne, in tutta la provincia, a partire dal 23 giugno e fino al 15 settembre 2025. Il divieto sarà in vigore ogni notte dalle ore 22:00 alle 6:00 del mattino successivo.

Il provvedimento nasce dalla necessità di contrastare gli svuotamenti abusivi di liquami che, soprattutto nei mesi estivi, si intensificano a causa dell’aumento delle presenze turistiche. Un fenomeno che ha provocato negli anni precedenti gravi peggioramenti delle condizioni igienico-sanitarie e la temporanea non fruibilità di diversi tratti del litorale, con evidenti danni sia ambientali che economici per il territorio.

La segnalazione era stata avanzata dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, con una nota ufficiale del 3 giugno indirizzata a tutti i Prefetti calabresi. Il Prefetto Ferraro ha quindi affrontato la questione in una riunione con i vertici delle Forze dell’Ordine e della Capitaneria di Porto di Crotone, dalla quale è emersa l’unanimità di vedute sull’urgenza di intervenire con un divieto mirato per prevenire ulteriori sversamenti abusivi.

Saranno possibili deroghe solo in caso di comprovate e motivate esigenze imprevedibili, legate a interventi urgenti e improrogabili per la tutela dell’ambiente.

La violazione dell’ordinanza costituirà reato ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Il Prefetto ha inoltre chiesto la massima diffusione del provvedimento da parte della Provincia e dei Comuni crotonesi, attraverso l’affissione pubblica e la comunicazione agli operatori del settore, al fine di garantirne la piena conoscenza e il rispetto.

L’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale della Prefettura di Crotone.