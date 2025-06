Torre Melissa – In un tempo in cui l’indifferenza sembra farsi spazio, a Torre Melissa pulsa un cuore grande e generoso, alimentato dalla forza silenziosa ma instancabile dei volontari dell’associazione Salvati Per Servire O.D.V.. Ogni giovedì, nella piccola comunità calabrese, prende vita un rito fatto di altruismo e dedizione: cittadini comuni, mossi da un autentico spirito di solidarietà, si ritrovano per selezionare e preparare i beni donati dalla collettività.

Tra loro spicca la figura di Michela De Rose, responsabile di zona e anima propulsiva dell’iniziativa. Grazie alla sua energia e passione, è riuscita a coinvolgere numerose donne nel progetto, rafforzando quel tessuto sociale che spesso nelle piccole realtà rappresenta il vero motore del cambiamento. Il suo impegno dimostra quanto possa fare la differenza il contributo di una singola persona quando è mosso da amore per il prossimo.

Salvati Per Servire O.D.V. non si limita alla raccolta: è l’associazione stessa, con i suoi volontari e i propri mezzi, a recapitare direttamente gli aiuti nei paesi più poveri. Nessun intermediario, nessuna delega. Solo mani pronte a tendersi e occhi capaci di guardare in faccia il bisogno, garantendo trasparenza, umanità e una relazione autentica con chi riceve.

Sabato 14 giugno è stato scritto un nuovo capitolo di questa bellissima storia: un Tir completamente carico, con circa 100 metri cubi di beni, è partito verso una nuova missione umanitaria. Un risultato reso possibile grazie all’impegno corale di tanti volontari, sia locali che provenienti da altre zone.

Significativa la partecipazione attiva del Sindaco di Torre Melissa, Luca Mauro, affiancato da alcuni assessori comunali e dai volontari dell’associazione Città Pulita con il presidente Carmine Abruzzese, che hanno contribuito personalmente alle operazioni di carico del mezzo. Un gesto che sottolinea quanto le istituzioni e il volontariato locale possano collaborare concretamente, unendo forze ed energie nel segno della solidarietà.

Ma l’attività dell’associazione non si ferma qui. Salvati Per Servire O.D.V. guarda al futuro con determinazione, puntando a diffondere la cultura del volontariato e a coinvolgere sempre più persone nel sogno concreto di un mondo più giusto. A chi non può contribuire con tempo e presenza, viene data la possibilità di sostenere le spese logistiche, fondamentali per garantire la continuità delle missioni.

È possibile effettuare una donazione diretta oppure destinare il proprio 5×1000 indicando il codice fiscale 93059840665 nella dichiarazione dei redditi. Un gesto semplice che non solo fa bene al cuore, ma è anche fiscalmente detraibile secondo la normativa vigente.

“Un piccolo aiuto può accendere una grande speranza.”

Per saperne di più e contribuire:

👉 www.salvatiperservire.it/donazioni/

Torre Melissa, ancora una volta, si dimostra esempio di una comunità che non dimentica il valore dell’essere umano. Una comunità che sa che, anche senza clamore, si può cambiare il mondo. Un aiuto alla volta.