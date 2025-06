Il Comitato di Quartiere Tufolo-Farina ha trasmesso in data odierna una formale richiesta al Sindaco di Crotone, Ing. Vincenzo Voce, all’Assessore all’Ambiente Avv. De Renzo e al Presidente del CDA di Akrea Spa, Dott. Alberto Padula, per l’istituzione urgente di un servizio di guardie ecologiche a supporto della raccolta differenziata nel quartiere.

La richiesta arriva a pochi giorni dalla conclusione della fase di distribuzione dei kit, prevista per il 25 giugno, che segnerà l’entrata a regime della raccolta differenziata in tutta l’area di Tufolo-Farina.

Tuttavia, permane una forte resistenza da parte di alcuni cittadini, che continuano a cercare i vecchi cassonetti dell’indifferenziato (RSU) in altri quartieri della città, in palese violazione dell’ordinanza sindacale che vieta la trasmigrazione dei rifiuti.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Per affrontare questa fase delicata, proponiamo l’istituzione di un corpo di guardie ecologiche comunali, con funzioni di vigilanza, affiancamento ai nuclei NOA della Polizia Locale, segnalazione di comportamenti illeciti, presidio dei punti sensibili del quartiere e attività di sensibilizzazione.

Tali figure, che potrebbero operare anche in forma di volontariato ambientale organizzato e riconosciuto, sono già previste e sperimentate con successo in altri comuni italiani. A ciò si aggiunge la proposta di installare sistemi di videosorveglianza nei luoghi più esposti, per rafforzare il contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti.

“Solo con una presenza costante e visibile sul territorio sarà possibile consolidare nel tempo buone pratiche e costruire le basi per una futura riduzione della tassa TARI, premiando i cittadini virtuosi”.

Auspicando che l’Amministrazione voglia dare seguito con tempestività e sensibilità alla proposta, per fare della raccolta differenziata non solo un obbligo, ma una vera occasione di crescita civile e ambientale per l’intera città.