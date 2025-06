Due corsi nella giornata di sabato 24 maggio 2025: impegno, competenza e spirito di servizio

Nella giornata di sabato 24 maggio si sono tenuti, presso la sede del Centro di Formazione SECOM, due corsi di formazione BLSD e PBLSD, volti ad abilitare all’uso del defibrillatore semiautomatico e alle manovre salvavita su adulti, bambini e lattanti. I corsi sono stati organizzati dal Centro Formazione SECOM e condotti dal dottore del 118 Giuseppe Aloisio e dall’istruttore Giuseppe Benevento, entrambi formatori qualificati nel settore dell’emergenza sanitaria.

Il Centro Formazione SECOM, parte integrante dell’azienda SECOM di Cirò Marina, opera nel campo della formazione dal 1997. È accreditato per la formazione universitaria, professionale, linguistica e sanitaria, con un’offerta che spazia da corsi per personale ATA, certificazioni informatiche e linguistiche, fino ai corsi di primo soccorso come BLSD e PBLSD .

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Prima sessione

Hanno partecipato e superato con successo: Luca Pio Arabia, Andrea Frassineti, Francesco Val Iuliano, Gabriel Manfredi, Gianfranco Megna, Matteo Parrottino, Alessandra Scumaci, Matteo Riillo, Daniel Arcurò, Camillo Manica, Francesco Scuteri e Dennis Riillo. Ventiquattro occhi attenti e mani pronte a salvare vite.

Seconda sessione

Nel pomeriggio si sono formati altri dodici operatori: Giuseppe Sprovieri, Nicodemo Ciullo, Martina De Luca, Antonio Belfiore, Leonardo Cariati, Daniel Cocone, Antonio Pio Barone, Alex Vincenzo Amodeo, Salvatore Carella, Gianluca Talerico, Luciana Rachele Federico e Giuseppe Russo. Anche in questa sessione, la motivazione e l’impegno sono stati notevoli.

Questa doppia giornata certifica 24 nuovi operatori pronti ad intervenire in situazioni critiche, grazie a un percorso formativo rigoroso e riconosciuto a livello nazionale ed europeo. Il Centro SECOM conferma così la sua missione: promuovere la cultura della prevenzione, della sicurezza e dell’intervento tempestivo sul territorio.

Proseguiranno nei prossimi mesi le nuove edizioni dei corsi BLSD, PBLSD e di Primo Soccorso, rivolti a cittadini, operatori sportivi, personale scolastico e sanitario.

Fammi sapere se desideri aggiungere una citazione diretta da uno dei corsisti, un’immagine del Centro o un invito speciale per le prossime edizioni!