Cirò Marina, giugno 2025 – Un’ondata di entusiasmo, passione e sport ha travolto Cirò Marina grazie al Milan Junior Camp, che si è svolto nella cittadina jonica per cinque intense giornate dedicate alla crescita tecnica e personale dei giovani partecipanti. L’iniziativa, promossa dal Milan Club Cirò Marina in collaborazione con Switch Sport, ha regalato momenti di grande emozione a decine di bambini e ragazzi del territorio e non solo.

Il camp, ufficialmente riconosciuto dalla società rossonera, ha rappresentato un’occasione unica per i piccoli calciatori di allenarsi secondo i metodi dell’AC Milan, vivendo un’esperienza professionale ma anche umana, fatta di sorrisi, gioco di squadra e nuove amicizie.

A guidare i lavori sul campo, la presenza di rilievo di Umberto Palmieri, direttore tecnico del camp e responsabile scouting del Milan per il Sud Italia (Sicilia e Calabria), che ha seguito con attenzione le attività, dimostrando grande disponibilità verso i giovani e i loro percorsi sportivi.

Il Milan Junior Camp ha saputo coniugare l’apprendimento tecnico con i valori educativi dello sport, grazie anche al lavoro svolto da uno staff qualificato, composto da allenatori preparati e pazienti, che hanno affiancato i ragazzi con dedizione anche nei momenti extra-campo. Fondamentale il ruolo dei volontari e il supporto organizzativo che ha reso possibile ogni fase del progetto.

«Siamo orgogliosi di aver organizzato un evento così importante nel nostro paese – commentano gli organizzatori – che rappresenta anche il modo migliore per festeggiare i nostri 30 anni di attività sportiva sul territorio. Ringraziamo tutte le famiglie che ci hanno dato fiducia, i tecnici, lo staff e soprattutto i nostri piccoli campioncini, che ci hanno regalato cinque giorni indimenticabili».

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Tra gli applausi e la soddisfazione generale, il Milan Junior Camp si chiude lasciando un segno tangibile: quello di un’esperienza che ha messo al centro i giovani, la loro crescita e il valore più autentico dello sport.

Cirò Marina si conferma ancora una volta terra di sport, passione e talento.