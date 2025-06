Si è conclusa con esito positivo la sessione d’esame della Federazione Italiana Nuoto per il conseguimento del brevetto di assistente bagnanti, organizzata a Cirò Marina dal Centro Formazione Secom, con il coordinamento dell’allenatore di nuoto per salvamento Giuseppe Benevento, da anni punto di riferimento per la formazione professionale sul territorio in collaborazione dei colleghi Mario Tosto e Leonardo Fonte.

Gli esami si sono svolti nella giornata di venerdì 20 giugno 2025, al termine di un percorso formativo articolato che ha previsto lezioni teoriche e addestramento pratico in acqua e a secco. I candidati hanno appreso nozioni fondamentali di nuoto per il salvataggio, primo soccorso con BLS-D, gestione delle emergenze in ambiente acquatico, norme di sicurezza e responsabilità civili.

A ottenere il brevetto ufficiale della FIN, che consente di operare legalmente in piscine, stabilimenti balneari e spiagge libere, sono stati:

Fabio Santoro, Francesco Affatato, Angelo Urso, Salvatore Rovito, Antonio Siciliani, Vincenzo Nigro, Serafina Sposato, Daniel Cocone, Salvatore Carella, Antonio Pio Barone, Gianluca Talerico, Giuseppe Russo e Salvatore Bruni.

Il corso, aperto anche a studenti e appassionati delle discipline acquatiche, si è tenuto secondo le direttive ufficiali della Federazione Italiana Nuoto, che dal 1978 è riconosciuta dallo Stato come ente di promozione e formazione per la figura dell’assistente bagnanti. Una figura chiave per la sicurezza pubblica in ambito natatorio e marino, sempre più richiesta da impianti sportivi e strutture ricettive.

La formazione è stata curata interamente dal Centro Formazione Secom, che già in passato ha ottenuto ottimi riscontri sul territorio con corsi qualificati e riconosciuti a livello nazionale. La professionalità degli istruttori, la serietà dell’organizzazione e l’alto livello degli standard didattici hanno permesso anche quest’anno di consegnare il brevetto a un gruppo preparato e motivato.

Con questa nuova squadra di assistenti bagnanti, Cirò Marina si conferma punto di riferimento per la promozione della sicurezza in mare e nelle piscine, contribuendo in maniera concreta alla tutela di residenti, turisti e famiglie durante la stagione estiva.