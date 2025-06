Si terrà dal 25 al 29 giugno p.v. presso il Villaggio Casarossa di Crotone il Campo Scuola Regionale per ragazzi con Diabete Mellito.

Responsabile dell’evento è il Dr. Nicola Lazzaro del Centro Provinciale di Diabetologia Pediatrica di Crotone individuato dalla Rete Diabetologica Pediatrica Calabrese come organizzatore.

Al Campo Scuola parteciperanno 20 ragazzi/ragazze di età compresa tra 13 e 16 anni provenienti da tutta la regione affidati ad uno Staff sanitario composto da Pediatri diabetologi, psicologa, nutrizionista, infermieri.

I Campi Scuola, o meglio definiti come Soggiorni educativo-terapeutici, sono riconosciuti dalle principali istituzioni diabetologiche internazionali e nazionali (American Diabetes Association, International Diabetes Federation, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica) e dal Piano Nazionale per la malattia diabetica come momento fondamentale ed insostituibile del processo educativo del paziente minore con diabete mellito.

Anche la Regione Calabria ha inteso riconoscere tale fondamentale istituzione terapeutica varando ad hoc la Legge Regionale nr. 50 del 2017: “interventi per la realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici nella Regione Calabria in favore di bambini, adolescenti e giovani con diabete mellito”.

Anche quest’anno la Regione ha garantito i finanziamenti al progetto della Rete Diabetologica Pediatrica Calabrese per la realizzazione di 3 eventi: un campo scuola per 20 ragazzi 13-16 anni (che è sato affidato per l’organizzazione al Centro Crotonese), un campo scuola per 20 ragazzi 9-12 anni e un Weekend per 10 bambini 9-11 anni (gli ultimi 2 eventi si terranno a settembre 2025).

I Campi Scuola favoriscono lo sviluppo del senso di responsabilità dei ragazzi nelle loro scelte comportamentali, preparandoli ad affrontare situazioni di vita quotidiana legate alla dieta-nutrizione, alla prevenzione e al trattamento degli episodi ipoglicemici e all’attività sportiva.

Inoltre, il periodo di campo scuola trascorso “da solo” sviluppa nel ragazzo una maggiore sicurezza in se stesso e comporta effetti positivi anche per i genitori, che risultano rassicurati sulla capacità del figlio di autogestirsi.

Infine, la presenza medica all’interno dei campi scuola permette ai medici stessi di osservare i ragazzi nella quotidianità della vita, stabilendo un rapporto non più di dipendenza medico-paziente, ma di collaborazione attiva e diretta.

Il Centro di Diabetologia Pediatrica di Crotone è già stato scelto in passato per l’organizzazione di tali eventi: 2 Campi Scuola Regionali e 1 Campo Scuola Interregionale (che ha visto la partecipazione di ragazzi provenienti dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Campania e dalla Puglia e che ha prodotto una pubblicazione su una importante rivista scientifica internazionale).