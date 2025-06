CROTONE – L’estate si apre con un nuovo format che mescola cultura, musica e convivialità: arrivano gli AperiLibri Musicali, un progetto ideato da MutaMenti e Kroton Sport & Social, in collaborazione con il Columbus Bar.

Un ciclo di appuntamenti serali in cui l’aperitivo si trasforma in un’esperienza letteraria multisensoriale. Non un semplice happy hour, ma un vero e proprio apeilibro, dove ogni incontro è dedicato a un grande autore o autrice. Durante la serata, un reading letterario affidato a voci d’eccezione darà vita alle pagine più suggestive, mentre la musica e i cocktail a tema completeranno l’atmosfera ispirata ai romanzi.

Il primo appuntamento, fissato per martedì 25 giugno alle ore 19:30, è un omaggio a Jack Kerouac, icona della Beat Generation. La serata, che si terrà al Columbus Bar, avrà il gusto libero e ribelle di On the Road. Il reading sarà curato da Giusva Branca, mentre il sound sarà firmato da Mykita Tortora, per un viaggio tra parole e musica senza confini.

Un invito a chi ama la letteratura, ma anche a chi vuole vivere l’estate in modo originale e stimolante.

Lettori, sognatori e viaggiatori: l’appuntamento è sul lungomare Colombo.