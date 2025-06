Grande attesa a Cirò Marina per la Festa della Musica, un evento che celebra l’arte e la cultura musicale, in programma per domenica 22 giugno al Teatro Alikia. L’ingresso sarà gratuito, con inizio alle ore 21:30, offrendo così a tutta la cittadinanza l’opportunità di vivere una serata all’insegna della buona musica.

Protagonista della serata sarà il Maestro Aldo Fedele, pianista, tastierista, produttore e arrangiatore con un’esperienza che supera i 40 anni. La sua formazione di alto livello lo ha visto allievo di figure prestigiose come Giorgio Gaslini, Mal Waldron, Alexander Hintchev e Harold Mabern. Già a 20 anni, Fedele aveva esordito nel pop italiano collaborando con Eduardo De Crescenzo.

Tra i momenti salienti della sua carriera si ricorda la registrazione, a soli 24 anni, dell’album DallAmeriCaruso con Lucio Dalla, un disco diventato un vero e proprio cult. Le sue collaborazioni spaziano tra grandi nomi della musica italiana come Luca Carboni, Ron, Amii Stewart, Eugenio ed Edoardo Bennato, gli Stadio e molti altri. Attualmente, il Maestro Fedele è docente di ruolo al Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Cirò Marina e la collaborazione della Chopin Academy APS, con il supporto di realtà locali come il Polo Socio Sanitario Sadel.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica e per chi desidera lasciarsi trasportare dalle note di uno dei musicisti più eclettici e apprezzati del panorama italiano.