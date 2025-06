Premio Mesoraca Film, si conclude la settima edizione che ha avuto come madrina la foto modella Annamaria Nania. Un grande successo che ha passato i confini della Calabria e anche dell’Italia, infatti, le nazioni che hanno seguito il premio con curiosità e attenzione sono tantissime, dagli Stati Uniti, Argentina, Brasile passando per tutto il mondo fino ad arrivare in Russia, India e Australia.



La motivazione è unica nel suo genere, “per la forza di non arrendersi mai” che da grande coraggio e voglia di continuare nonostante le difficoltà. I premiati sono trentacinque di cui tre sono internazionali, Anthony Pasquale Stati Uniti producer della famosa radio Icn New York radio, Toni Pelle Germania ristoratore che ha ospitato i campioni del mondo dell’Italia 2006 e Marco Bitonti Svizzera regista molto conosciuto e apprezzato. Di Cirò Marina sono stati premiati Antonio Malena in arte Tony Lena cantante molto conosciuto sia in Calabria che in tutta l’Italia e l’allevamento Siberian husky della bella Clarissa.



Gli altri premiati sono l’assessore della regione Calabria Giovanni Calabrese, l’attaccante del Catanzaro calcio Pietro Iemmello, il famoso attore Vincent Riotta, l’attrice Giulia Di Quilio, l’attore Carlo Frisi, l’attore Umberto Del Prete, il Capo macchinista cinematografico Antonio Caracciolo, la direttrice artistica del Borgia film festival Rosalba Fusto, il direttore del Tropea film festival Emanuele Bertucci, lo showman Claudio David, il cantante Francesco Murdolo, il direttore dei musei archeologici di Sibari e Crotone Filippo Demma, l’artista Elena Maria Cozzupoli, la poetessa Luisa Olivo, l’assessore alla pubblica istruzione e cultura di Ladispoli RM Margherita Frappa, la pagina social Bella Crotone, la scuola di danza Olimpia le Krotoniadi, la pro loco di Caccuri, il producer Francesco Latella di radio studio 97, il direttore di fotografia Nino Celeste, l’attore Vincenzo Amoruso, l’artista Claudio Caroleo, l’associazione culturale San Luca Illustrato, l’associazione di promozione culturale turistica Son Of Platí, la Foresta Group costruzioni, l’azienda agricola e autotrasporti Mazzei, l’avvocato Frank Mario Santacroce, la scuola di boxe Cerrone Boxe, Comitato Cittadino Ospedale di Mesoraca e la sartoria teatrale René.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT