Il 21 giugno, al Park Hotel San Michele di Martina Franca, il Lions Club ha celebrato uno dei momenti più simbolici e solenni della propria vita associativa: il Passaggio della Campana, noto anche come “del Martello”, che sancisce ufficialmente il cambio della guida del Club tra il presidente uscente e quello entrante.

A cedere il testimone è stato Marco Oliva, che con grande eleganza e spirito di servizio ha concluso il suo mandato, lasciando la presidenza nelle mani di Umberto Esposito, originario di Cirò Marina, in provincia di Crotone, e da molti anni residente in Puglia, proprio a Martina Franca.

Un momento denso di significato, reso ancora più suggestivo dalla coincidenza con il Solstizio d’Estate, la giornata più lunga dell’anno, in cui il sole raggiunge il suo massimo splendore.

Un evento che è sembrato, per molti soci, un chiaro segnale di buon auspicio: un nuovo ciclo si apre con la promessa di luce, energia e slancio rinnovato, sempre nel segno del servizio e dell’impegno verso la comunità.

«È stato un onore guidare questo club – ha dichiarato il presidente uscente Marco Oliva – e ringrazio ogni socio per il supporto e la fiducia. Lascio il timone in ottime mani».

Commosso e determinato, il neo presidente Umberto Esposito ha raccolto con entusiasmo la Campana e il Martello, simboli della guida lionistica: «Porterò avanti con orgoglio i valori del nostro Club, con la speranza che questo nuovo anno sociale sia all’altezza delle sfide e delle aspettative, nel rispetto della nostra missione: We Serve».

L’atmosfera della cerimonia, intensa e partecipata, è stata impreziosita dalla presenza di numerosi soci, autorità lionistiche e ospiti, che hanno brindato insieme a un nuovo inizio, con l’augurio che la luce del Solstizio possa accompagnare e illuminare ogni passo del nuovo cammino.

