Cirò- Azzerata la giunta al comune di Cirò- all’ ex vicesindaco Fortunato Strumbo subentra l’assessore Francesco De Fine. Dunque nuova Giunta e cambio Deleghe – è quanto ha annunciato il sindaco Mario Sculco all’indomani di una riunione con la sua maggioranza, azzeramento chiesto più volte sia dal Pd che dal gruppo Cirò Europea.



A l’ex vice sindaco Fortunato Strumbo subentra l’indipendente assessore all’agricoltura, politiche agro-alimentari, ambiente, verde pubblico, arredo urbano, Francesco De Fine, che mantiene i suoi incarichi con l’aggiunta della carica di Vice Sindaco. Alla componente del Pd Maria Aloe va l’assessorato tra l’altro già ricoperto in questi anni, ai servizi sociali e volontariato, protezione civile e rapporti con il volontariato, volontariato della p.c., pari opportunita’, politiche per minore e famiglie e per soggetti non autosufficienti, laboratori per attivita’ culturali, attivita’ produttive e promozionali, commercio.



L’altro esponente del PD Andrea Grisafi rimane invece nella sua carica di Presidente del consiglio. All’ex assessore alle opere pubbliche, Salvatore Giardino, carica rimasta in mano al sindaco, viene conferito invece l’assessorato turismo e programmazione e gestione di eventi e manifestazioni, rapporto con le associazioni, politiche per il diritto della casa, gestione alloggi e.r.p. . Alla Consigliera Teresa Bruni (Forza Italia)viene assegnato l’assessorato alle politiche per la famiglia, servizi per l’infanzia, asilo nido e scuola materna, mensa scolastica. Infine restano in capo al Sindaco le deleghe non assegnate agli Assessori come Bilancio, cultura e opere pubbliche.



Il cambio del vice sindaco scrive in una nota il vice uscente Strumbo- “fa parte di accordi preelettorali. Avrei potuto rimanere in carica da assessore ,prosegue- ma problemi familiari non me lo permettono, ma sarò sempre a fianco come consigliere di maggioranza, ho sempre lavorato per il bene dell’ente e della popolazione” – ha concluso.

