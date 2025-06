Si è tenuta nei giorni scorsi la cerimonia ufficiale di presentazione del nuovo defibrillatore semiautomatico (DAE) donato alla comunità di Strongoli dalla Prociv Arci Strongoli ODV, a conclusione della raccolta fondi promossa con la riffa di Pasqua 2025. Un gesto importante, concreto, che testimonia ancora una volta l’impegno costante del volontariato locale nella tutela della salute pubblica e nella diffusione della cultura del primo soccorso.

Il dispositivo salvavita sarà collocato in una zona strategica della città, accessibile al pubblico in caso di emergenza. La sua presenza rappresenta una risorsa fondamentale per intervenire tempestivamente in situazioni di arresto cardiaco, contribuendo ad aumentare le possibilità di sopravvivenza.

Il successo della riffa solidale di Pasqua 2025, promossa nei mesi scorsi dalla Prociv Arci, ha permesso di raccogliere i fondi necessari per l’acquisto del defibrillatore. La risposta della cittadinanza è stata entusiasta: tantissime le persone che hanno partecipato, dimostrando un forte senso di appartenenza e un desiderio concreto di contribuire al bene comune.

Il vice presidente della Prociv Arci Strongoli, Matteo Pio Cosentino, ha espresso profonda gratitudine verso tutti i cittadini, sponsor e volontari che hanno reso possibile questo traguardo: «Questa donazione è il frutto della collaborazione e della generosità di un’intera comunità. Il nostro obiettivo è salvare vite e diffondere consapevolezza sull’importanza della prevenzione».