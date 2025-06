L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone informa i cittadini che in questi giorni sono stati segnalati numerosi tentativi di truffa tramite messaggi telefonici o SMS. Diversi utenti hanno comunicato ai nostri sportelli CUP di aver ricevuto messaggi con il seguente tenore: “La preghiamo di contattare con urgenza i nostri uffici CUP al seguente numero 899 xxx xxx, per importanti comunicazioni che la riguardano”, o comunque facendo riferimento a presunte comunicazioni da parte dell’Asp.

Si tratta di un tentativo di truffa. L’ASP di Crotone non utilizza questi canali e non invia messaggi in cui si invitano i cittadini a contattare numerazioni a pagamento (899 o simili), né utilizza tali numerazioni per le proprie comunicazioni ufficiali.

L’Azienda sanitaria pitagorica, guidata dal Commissario Straordinario Monica Calamai, invita i cittadini a non rispondere a tali messaggi e a non contattare i numeri indicati, trattandosi di un raggiro finalizzato a generare addebiti ingiustificati.

Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento, i cittadini possono rivolgersi direttamente agli sportelli CUP e per ogni informazione o comunicazione devono affidarsi esclusivamente ai canali ufficiali dell’ASP di Crotone. È opportuno, inoltre, segnalare episodi sospetti alle Forze dell’Ordine.

L’ASP di Crotone invita dunque i cittadini alla massima prudenza. Truffe simili sono state segnalate anche in altre zone d’Italia, dove messaggi ingannevoli, spesso apparentemente riconducibili ad enti sanitari o istituzionali (come inesistenti comunicazioni sanitarie, previdenziali, energetiche, ecc…), invitano a contattare numeri a pagamento come gli 899, con il solo scopo di arrecare danno economico.