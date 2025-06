Si è conclusa la giornata di stage formativo riguardante la meravigliosa disciplina del salto ostacoli presso il Centro Ippico Yeguada De Leo Vincenzo nonché il Centro che sta promuovendo diverse discipline in Calabria,una giornata di caldo intenso ma più che altro di pura formazione che ha visto partecipare ben 9 binomi in sella ai loro meravigliosi cavalli

Un esperienza dotata di tecnica e armonia in ogni salto così come l’immensa esperienza del Coach Carlo Sproviere tecnico di Secondo Livello Fise nonché cavaliere con la partecipazione ai campionati mondiali di salto ostacoli a Lanachen nel Settembre del 2001 in sella alla sua cavalla Ebbrezza del Giglio (Cavalla proveniente dal territorio Cirotano)

É stata una giornata veramente formativa per i nostri ragazzi del mondo del Salto Ostacoli ci dice De Leo Vincenzo proprietario nonché istruttore del Centro,soprattutto una giornata intera di tecniche per raffinare al meglio i nostri allievi che sono già in preparazione per la prossima gara continua De Leo

I Binomi dello stage

Cardone Chiara su Tokio di Crimissa ( Catai di San Patrignano)

Minaudo Debora su Nadir de Gavoi

Parrilla Mariangela su Douglas di Cappella

Mauro Aurora su Perla

Bevilacqua AnnaTeresa su Oxana

Sorbilli Andrea su Reginella

Forciniti Luigi su Aira

De Leo Vincenzo su Resole (Kannan)

Anche da Milano La piccola Anna su Reginetta

Continueremo la nostra formazione aspettando le prossime date per gli Stage di Dressage e Salto Ostacoli,il motto di quella giornata di stage é stato “Ogni volta che un ostacolo ti sembra insormontabile,girati a guardare tutti quelli che hai già superato” così proprio come la vita!!!