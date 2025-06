Aceto: “Segnale importante, ma servono tempi rapidi e attenzione alle imprese calabresi”

Coldiretti Calabria accoglie con favore la misura approvata dal Consiglio dei Ministri che prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro per sostenere gli allevatori colpiti dalla Peste Suina Africana (PSA). Una decisione che recepisce le istanze avanzate dall’organizzazione agricola e che rappresenta un primo passo concreto per dare risposte alle aziende danneggiate.

“È una notizia positiva – dichiara il presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto – ma ora è fondamentale che i fondi vengano trasferiti con urgenza agli agricoltori e agli allevatori calabresi, che stanno affrontando con grande difficoltà le conseguenze economiche e sanitarie della PSA. Serve tempestività e chiarezza nei criteri di erogazione.”

Coldiretti sottolinea inoltre l’importanza dei 47 milioni di euro destinati al Fondo per l’Innovazione in Agricoltura, previsti per il 2024. “È un segnale incoraggiante – aggiunge Aceto – perché le imprese agricole calabresi non possono essere lasciate sole, né di fronte all’emergenza sanitaria, né nel percorso di transizione digitale ed ecologica. L’innovazione è la chiave per garantire sostenibilità, competitività e futuro alle nostre aziende.”Questi interventi rappresentano un passo concreto verso la tutela del reddito degli imprenditori agricoli, sempre più esposti agli effetti delle crisi climatiche, sanitarie e di mercato. Coldiretti Calabria continuerà a vigilare affinché le risorse stanziate arrivino in tempi certi e con procedure semplificate, a beneficio di chi ogni giorno lavora per garantire sicurezza alimentare, presidio del territorio e qualità Made in Calabria.