“Una vittoria frutto di un gioco di squadra perfetto”.

In questa frase del presidente regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche, Raffaele Tarantino, intervenuto, questa mattina, alla conferenza stampa che si è tenuta nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” risiede la sintesi delle motivazioni del Premio Nazionale “Maria Abenante” conquistato dalla Biblioteca Comunale “Armando Lucifero”.

Una conferenza stampa per presentare i risultati del concorso nazionale che ha visto in lizza biblioteche di ogni parte d’Italia ma anche e soprattutto per dire grazie alle associazioni che fanno parte del Patto Locale della Cultura e di tutte le altre realtà che hanno contribuito all’affermazione del progetto “Frequenze Bibliotecarie” che si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento.

Alla conferenza stampa hanno partecipato l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano, Valeria Cassano e Antonio Siclari bibliotecari e ideatori del progetto.

Presenti inoltre i rappresentanti delle associazioni del Patto Locale della Lettura e delle altre associazioni che hanno collaborato alla realizzazione del progetto:

Radio Studio97, Giampiero Leto, Cinzia Sansone, Davide Otranto, Vibe, Società Dante Alighieri – Comitato di Crotone, GAK Gruppo Archeologico Krotoniate, Ass. Vivere In, Ass. A. Maslow, Ass. Noi Mamme e bebè, Ass. Amici di Omero, Ass. Autismo KR, Free Lance, tutte le scuole del Patto locale e gli artisti Francesco Pupa, Salvatore Megna.

Il premio “Maria A. Abenante” è un riconoscimento assegnato a progetti aventi la finalità di promuovere l’inclusione nelle sue diverse declinazioni.

Alla Biblioteca Comunale “Lucifero” è stato assegnato la scorsa settimana presso la sede del Consiglio Regionale della Puglia con la seguente motivazione:

“Il progetto ha permesso di promuovere la biblioteca comunale e far sì che la stessa diventasse punto di riferimento e accoglienza. La frequenza della sede si attestava su livelli bassi, attraverso questo progetto e uscendo fuori dalla sede, spostandosi nelle periferie e nei quartieri, i bibliotecari hanno reso la biblioteca più inclusiva, accogliendo l’utenza che non era mai stata coinvolta. I laboratori e le trasmissione in FM, con la realizzazione di podcast, hanno contribuito a far conoscere la biblioteca e a promuoverne i servizi verso tutta la comunità, dando la parola a Case Circondariali, utenti non vedenti e ipovedenti, ragazzi e ragazze con disturbi dello spettro autistico e Sindrome di Down, scuole e sempre coinvolgendo tutta l’utenza e tutto il territorio con disseminazioni di incontri di lettura, eventi e laboratori.”

Valeria Cassano ha illustrato le linee principali del progetto “Frequenze Bibliotecarie”che ha inteso promuovere la biblioteca quale centro culturale, sociale e inclusivo, diffondere l’abitudine alla lettura mediante iniziative che hanno coniugato il valore formativo con la sua dimensione “ludica” e la sua valenza di strumento di dialogo e inclusione anche attraverso modalità innovative e alternative a quelle più tradizionali, come quelle rappresentate dai canali radiofonici e dai podcast.

“La biblioteca attraverso i suoi funzionari ma anche grazie al supporto del mondo dell’associazionismo culturale promuove cultura autentica. Questo riconoscimento nazionale ci stimola a fare sempre meglio per il futuro” ha detto l’assessore Corigliano