Con l’inizio della stagione estiva, su direttiva dell’assessore con delega alla Polizia Locale Angela Maria De Renzo, il Comando della Polizia Locale coordinato dal Comandante Francesco Iorno ha proceduto ad intensificare le attività di controllo del territorio.

Nella settimana dal 14 al 22 giugno, in particolare le pattuglie del Nucleo di Polizia stradale, coordinate dal maresciallo Capo Giuseppina Vissicchio hanno proceduto ad elevare 295 verbali di accertamento per violazione al codice della strada per diverse tipologie di divieto, con particolare attenzione ai divieti per parcheggi diversamente abili, intersezioni, doppie file, marciapiedi, attraversamenti pedonali e divieti di sosta e fermata di varia tipologia.

Le pattuglie del Nucleo di Polizia Amministrativa hanno proceduto a contestare n. 8 violazioni per occupazioni di suolo pubblico da parte di venditori ambulanti che avevano allocato merce su strada oppure stazionavano in aree di divieto con i propri mezzi.

Le pattuglie del Nucleo di Polizia edilizia hanno proceduto ad elevare un sequestro penale con deferimento alla A.G. competente nei confronti di una attività turistica ricettiva sul lungomare cittadino, che stava per aprire in assenza di autorizzazioni ai lavori.

Nella serata di sabato 22 giugno 2025 è stato predisposto un servizio specifico con utilizzo del carro attrezzi per la rimozione di veicoli su viale Magna Graecia, dove molti automobilisti continuano a posteggiare i veicoli in divieto sulla strada principale ed in prossimità delle intersezioni, causando pericolo per la circolazione nonché per la sicurezza stradale nel caso di necessità di passaggio di veicoli di emergenza.

Sono stati rimossi 9 autoveicoli con conseguente obbligo ai trasgressori di dover pagare oltre alle spese di sanzione, anche quelle di rimozione.

Il Comando di Polizia Locale coglie l’occasione per ricordare alla cittadinanza di rispettare le norme del codice della strada soprattutto nelle aree in cui può verificarsi un problema per il passaggio dei mezzi di soccorso.

Nel frattempo, sempre su direttiva dell’assessore De Renzo sono partiti i servizi specifici dei cosiddetti “Vigili di Quartiere” che nel periodo estivo saranno principalmente dislocati sul lungomare cittadino, con pattuglie appiedate.

Altro servizio predisposto su indirizzo dell’assessore è quello appena istituito sulla frazione Papanice che settimanalmente effettuerà controlli nella località della periferia cittadina.