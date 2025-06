Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone ha partecipato con sentito entusiasmo a un’importante iniziativa di solidarietà, promuovendo una giornata di donazione di sangue presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Crotone in collaborazione con l’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue).

I militari dell’Arma, ancora una volta, hanno voluto dimostrare la propria vicinanza concreta alla comunità, contribuendo con un gesto semplice ma fondamentale alla tutela della salute pubblica e alla salvaguardia della vita umana.

“Donare il sangue è un atto di generosità e di responsabilità civica“, ha dichiarato il Comandante Provinciale, Colonnello Raffaele Giovinazzo, “e siamo orgogliosi che i nostri Carabinieri abbiano risposto con grande partecipazione e spirito di servizio. Iniziative come questa rafforzano il legame tra l’Arma e il territorio che quotidianamente serviamo e proteggiamo”.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il Comando desidera esprimere la propria gratitudine all’AVIS per la collaborazione, la disponibilità e l’impegno costante nel promuovere la cultura della donazione, contribuendo a salvare vite umane ogni giorno. Un particolare ringraziamento ai rappresentanti dell’Avis di Crotone nella persona del loro Presidente Regionale, dott. Franco Rizzuti, e della loro rappresentante comunale, d.ssa Loredana Iannetti, nonché di tutti i volontari che giornalmente prestano la loro opera. Grazie a loro oggi è stato possibile per oltre 20 carabinieri di questo Comando donare il sangue in una moderna emoteca mobile.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno dell’Arma dei Carabinieri a favore della solidarietà sociale e della promozione dei valori di altruismo, vicinanza e tutela della collettività.