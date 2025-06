Con una cerimonia presso la Caserma “Pirillo” le Fiamme Gialle di Crotone hanno celebrato i 251 anni dalla fondazione del Corpo.

Il significativo evento è stato presieduto dal Comandante Provinciale, Col. Davide Masucci, alla presenza di S.E. il Prefetto di Crotone, Dott.ssa Franca Ferraro e delle più alte Autorità religiose, civili e militari della città di Crotone.

Schierati nel piazzale della caserma tutti i Comandanti dei Reparti alla sede di Crotone e di Cirò Marina, nonché Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, in rappresentanza delle circa 200 Fiamme Gialle crotonesi.

Presente anche una rappresentanza della Sezione A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) di Crotone e delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Nel corso della cerimonia è stata data lettura del messaggio indirizzato alla Guardia di Finanza dal Presidente della Repubblica, dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale del Corpo, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro.

Sono state anche consegnate alcune ricompense di carattere morale a militari che si sono particolarmente distinti in importanti operazioni di servizio, in diversi comparti operativi, dal contrasto alla criminalità organizzata, ai reati fallimentari, all’usura e alla repressione dei reati in materia di armi e stupefacenti.

Il Comandante Provinciale, nel corso di una breve allocuzione, ha ribadito come le Fiamme Gialle crotonesi abbiano operato con eccezionale professionalità, senso del dovere e del sacrificio per la tutela, da un lato, dei cittadini onesti e delle imprese che rispettano le regole della libera concorrenza e del mercato e, dall’altro, per stroncare con determinazione ogni forma di illegalità.

La cerimonia si è conclusa con la lettura della preghiera del Finanziere.

La ricorrenza costituisce da sempre anche l’occasione per effettuare un bilancio sulle attività svolte dalle Fiamme Gialle della Provincia conseguiti dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio 2025.

Di seguito i principali risultati conseguiti nei diversi comparti operativi.

IMPEGNO “A TUTTO CAMPO” CONTRO LA CRIMINALITA’ A TUTELA DI CITTADINI E IMPRESE

Nel citato periodo, la Guardia di Finanza di Crotone ha eseguito 1647 interventi ispettivi, oltre 900 richieste di accertamento delle condizioni economiche necessarie ad usufruire del gratuito patrocinio a spese dello Stato e 133 deleghe d’indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

CONTRASTO DELLE FRODI E DELL’EVASIONE FISCALE

Nel corso dei 205 interventi ispettivi sono stati recuperati a tassazione circa 18 milioni di euro di base imponibile netta e 6 milioni di euro di IVA evasa.

Sono stati individuati 20 evasori totali, ossia, esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco e 38 lavoratori in “nero” o irregolari.

I soggetti denunciati per reati tributari sono 30. Il valore dei beni proposti per sequestro quale profitto dell’evasione e delle frodi fiscali è di circa 5 milioni di euro.

I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di scoprire 9 agenzie irregolari ed elevare sanzioni amministrative nei confronti di 48 soggetti, dei quali 5 denunciati all’Autorità giudiziaria.

TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA

L’attività della Guardia di Finanza nel comparto della tutela della spesa pubblica è orientata a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse nazionali e dell’Unione europea per la realizzazione di interventi a sostegno di imprese e famiglie.

Le direttive operative impartite per il corrente anno mirano, in particolare, al presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del PNRR. Ciò anche in ragione del ruolo affidato al Corpo nell’ambito del sistema di governance del Piano.

L’impegno a tutela della corretta destinazione delle misure introdotte dalla legislazione emergenziale non ha riguardato solo i bonus fiscali ma anche i contributi a fondo perduto e i finanziamenti bancari assistiti da garanzia, scoprendo importi indebitamente percepiti per oltre 750 mila euro.

Complessivamente, gli interventi in materia di spesa pubblica sono stati 588; in tale ambito si è proceduto al deferimento di 227 soggetti all’Autorità Giudiziaria, a cui si aggiungono 11 segnalati alla Corte dei Conti per danni erariali pari a circa 800 mila euro. Da ultimo in esecuzione del decreto di autorizzazione al sequestro conservativo emesso dal Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti di Catanzaro, si è proceduto, a fronte di un danno erariale per oltre 34 milioni di euro, a cautelare beni immobili e disponibilità finanziarie riconducibili agli amministratori della Fraternita di Misericordia di Isola di Capo Rizzuto coinvolta nella nota operazione denominata “JONNY”.

I controlli sul reddito di cittadinanza hanno riguardato, in maniera selettiva, soggetti connotati da concreti elementi di rischio. Nel complesso, sono stati scoperti illeciti per oltre 2 milioni di euro e sono state denunciate 207 persone.

In tale settore particolare attenzione è stata rivolta al contrasto delle indebite erogazioni a favore di soggetti legati alle cosche di ‘ndrangheta operanti sul territorio della provincia crotonese e di cittadini extracomunitari privi del requisito della residenza decennale sul territorio dello Stato.

Le persone denunciate per reati contro la Pubblica Amministrazione sono state 6.

CONTRASTO DELLA CRIMINALITA ORGANIZZATA ED ECONOMICO -FINANZIARIA

A circa 200 mila euro ammontano i sequestri per usura, reato per il quale sono state denunciate 3 persone tratte in arresto.

A circa 20 mila euro ammontano i sequestri per estorsione, reato per il quale sono state denunciate 3 persone di cui 1 tratta in arresto.

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 9 interventi che hanno portato alla denuncia di 13 persone con un riciclaggio di oltre 1 milione di euro.

Sono state analizzate 173 segnalazioni di operazioni sospette.

In materia di reati fallimentari sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria 55 soggetti di cui 2 tratte in arresto con un valore di distrazioni accertate pari a circa 6,5 milioni di euro.

In applicazione della normativa antimafia sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 123 soggetti con proposte di sequestro per oltre 5 milioni di euro e sequestri per 7,5 milioni di euro.

Sono stati svolti 832 accertamenti su richiesta della Prefettura di Crotone, la maggior parte dei quali in funzione del rilascio della documentazione antimafia. In tale contesto è da evidenziare il contributo fornito dal Corpo nell’emissione di n. 3 interdittive, n. 1 misura di prevenzione collaborativa e nella partecipazione alla commissione di accesso antimafia presso il Comune di Melissa (KR)

Nel contrasto al narcotraffico sono stati effettuati 40 interventi che hanno portato alla denuncia di 9 soggetti di cui 2 in stato di arresto, segnalate 34 persone al Prefetto e sottoposti a sequestro circa 15 kg di sostanze stupefacenti.

Il contrasto ai traffici illeciti, in generale, viene assicurato anche nell’ambito del Servizio “117”, oggetto di recenti interventi in campo operativo, addestrativo e tecnico-logistico, finalizzati a incrementare la prontezza operativa e l’efficacia d’intervento delle pattuglie sul territorio e dei mezzi navali, a riscontro delle segnalazioni del cittadino.

Nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, sviluppata anche nel più ampio quadro delle priorità indicate dalla Procura della Repubblica di Crotone, sono state sequestrate 2.300 tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi, rinvenuti su terreni privati, di oltre 24.000 mq, adibiti a discarica abusiva nonché il sequestro di un’area di 13 ettari adibita a cava abusiva di inerti.

Sul versante della contraffazione e sicurezza prodotti sono stati eseguiti 8 interventi che hanno permesso di denunciare 8 soggetti e sottoporre a sequestro circa 1 milione di prodotti.

OPERAZIONI DI SOCCORSO E CONCORSO NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

L’impegno concorsuale del Corpo nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica continua ad essere garantito nell’ambito della gestione delle manifestazioni pubbliche e di eventi di particolare rilevanza, cui il Corpo partecipa prioritariamente con l’impiego dei militari specializzati Anti Terrorismo Pronto Impiego “AT-P.I.”.

Nel 2024, la Guardia di Finanza di Crotone ha impiegato complessive 4.191 giornate/uomo in servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni, eventi sportivi e altri eventi. Tale impegno, che sta continuando anche nel 2025, ha portato ad un impiego complessivo di 2487 giornate/uomo.

Nella partecipazione del Corpo al controllo del territorio, con particolare riferimento al rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, si evidenzia il rilevamento di 425 infrazioni.

La componente navale del Corpo di Crotone è intervenuta, nell’ambito del contrasto dei fenomeni di immigrazione clandestina, in 18 sbarchi, culminati con il sequestro di 3 imbarcazioni e l’arresto di 8 facilitatori, resisi responsabili del trasporto di 3031 migranti tra uomini, donne e bambini appartenenti a varie etnie.