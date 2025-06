Continua la collaborazione e la sinergia tra la Capitaneria di porto di Crotone, il Comune di Isola Capo Rizzuto e la Provincia di Crotone, in qualità di Ente gestore dell’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto, grazie alla sottoscrizione anche per il 2025 della Convenzione per la riapertura di un nucleo distaccato della Guardia Costiera presso la località di Le Castella. Nel solco della continuità, che ha consentito negli anni di assicurare la presenza di un presidio necessario a rafforzare ulteriormente la sorveglianza, il controllo e la vigilanza nell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto, anche per la prossima stagione estiva la convenzione consentirà di rischierare, in maniera continuativa, nel porto di Le Castella un battello litoraneo veloce e, a terra, un’aliquota di personale militare della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Crotone.

Obiettivo comune delle parti, è quello di garantire la sicura e regolare fruizione turistico-balneare delle coste ricadenti nell’AMP di Capo Rizzuto e del mare territoriale prospiciente e di garantire il corretto svolgimento delle attività marittime e balneari.

La firma della convenzione garantirà, anche per la stagione estiva 2025, un’attività continuativa e più rapida di controllo in Area Marina Protetta, in grado di aumentare la sicurezza percepita ed un qualificato deterrente al fine di fronteggiare eventuali illeciti perpetrati nell’ambito della fascia costiera e degli habitat marini particolarmente tutelati dell’AMP, grazie ad una intensificazione dei controlli di prossimità ed all’ampliamento delle fasce orarie durante le quali la presenza dell’Autorità Marittima potrà garantire il pieno assolvimento dei compiti e dei servizi d’istituto che l’ordinamento devolve al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

La presenza del personale della Guardia Costiera garantirà, inoltre, un valido punto di riferimento per tutti coloro che si approcciano alle spiagge ed al mare durante il periodo estivo in una zona di elevato pregio ambientale e ad alta vocazione turistica.